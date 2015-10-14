中国应抵制住外界对刺激政策的期冀--港交所CEO李小加

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦10月13日 - 港交所行政总裁李小加周二对路透表示，一个更强大、更开放的中国需要结构性改革，不应为迎合外界期待而进一步采取扶持经济的刺激性举措。
2015年，随着经济放缓迹象初显并逐渐强化，很多人寄望中国通过放松货币和财政政策来促进增长，今年中国料难以实现7%的经济增长目标。
“有人认为，如果中国抓住机遇实施改革，调整经济结构，不再一遇到坎坷就踩油门的话，中国将成为一个非常棒的地方，”李小加说。
“海外人士则希望中国继续向系统内注入资金，这种刺激会使大家感觉好一些。但我认为，中国可能最好还是别这么做。全球市场正在以复杂矛盾的心情看着中国”，他表示。
中国是全球第二大经济体，过去10-15年一直是全球经济成长的主要驱动力。经济成长的很大一部分是因为有巨大的基础设施和工业产能投资。
李小加称，“过去八年，全球经济增长有一半来自中国...而在担起这个责任的同时，中国也输入了其他国家或地区的问题”。
他表示，这就是一个“长痛还是短痛”的问题，中国经济正处于过渡阶段。
在股市问题上，李小加说，中国支持股市的举措是正确的。(完)
(编译 王颖；审校 屈桂娟)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。