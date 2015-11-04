港交所与香港政府官员称深港通仍待监管机构“开绿灯”（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增香港政府官员言论及更新港交所股价表现)
路透香港11月4日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。
中国央行行长周小川周二表示，今年要推出深港通，表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。央行网站稍早未指明讲话日期，但之后明确该文摘自周小川5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。
港交所中午发出声明指出，“香港交易所一直与中国内地相关机构就建立深港通洽谈，惟于本公告日，有关建立深港通的建议仍待监管机构批准，及有关洽谈并未与相关机构达成结论。”
公司并称，没有知悉今早股份价格及成交量波动的任何原因，或须予披露的任何内幕消息。
香港财经事务及库务局局长陈家强出席活动时向传媒说，交易所和证监会已就深港通做好准备，等待中央方面有“绿灯”便可以推出，现时仍然等待这方面的消息。
近期中国监管层全力拯救持续低迷的国内股市，令深港通开通时间看来遥遥无期，惟周小川的讲话重燃市场希望，被视为深港通最大赢家的港交所早盘一度冲高逾9%，触及218港元的近三个月高位，大市恒生指数.HSI亦被推高逾3%。
然而，在央行及港交所作出澄清后，港交所午盘升幅明显收窄。香港时间13:54，港交所升3.8%，报207.4港元；恒生指数则升1.74%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。