港交所与香港政府官员称深港通仍待监管机构“开绿灯”（更新版）

(新增香港政府官员言论及更新港交所股价表现)

路透香港11月4日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。

中国央行行长周小川周二表示，今年要推出深港通，表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。央行网站稍早未指明讲话日期，但之后明确该文摘自周小川5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。

港交所中午发出声明指出，“香港交易所一直与中国内地相关机构就建立深港通洽谈，惟于本公告日，有关建立深港通的建议仍待监管机构批准，及有关洽谈并未与相关机构达成结论。”

公司并称，没有知悉今早股份价格及成交量波动的任何原因，或须予披露的任何内幕消息。

香港财经事务及库务局局长陈家强出席活动时向传媒说，交易所和证监会已就深港通做好准备，等待中央方面有“绿灯”便可以推出，现时仍然等待这方面的消息。

近期中国监管层全力拯救持续低迷的国内股市，令深港通开通时间看来遥遥无期，惟周小川的讲话重燃市场希望，被视为深港通最大赢家的港交所早盘一度冲高逾9%，触及218港元的近三个月高位，大市恒生指数.HSI亦被推高逾3%。

然而，在央行及港交所作出澄清后，港交所午盘升幅明显收窄。香港时间13:54，港交所升3.8%，报207.4港元；恒生指数则升1.74%。（完）

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