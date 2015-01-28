去年四季度中国招聘需求明显增长 金融人才需求井喷--智联

路透上海1月28日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)近日发布就业信心指数季度报告，去年四季度智联的在线职位数同比增长37%，显示国内经济增速下行未对整体就业产生明显下拉作用。其中金融业不少子领域的人才需求出现井喷，互联网和电信的人才需求依然保持高速增长。

报告指出，2014年金融行业政策松绑，资本市场出现新一轮牛市行情，加上民营银行入市开门的政策利好、针对网贷（P2P）领域监管力度和法规的完善，使得金融业整体在四季度用人需求方面出现井喷，同比增幅达到48%。

从金融业细分领域和企业规模来看，20人以下的信托担保业增幅竟达到15.6倍。这主要缘于2014年是中国信托业步入更新换代的年份，尤其第四季度，随着一批信托元老卸任，在行业的高速扩容以及券商、基金子公司等资管行业火速上线的倒逼下，人才流动加速、年轻人火速上位已成信托业“新常态”。

报告指出，信托业的火爆背后，其实是金融业的强势上升，这有赖于互联网金融逐渐从边缘步入“主流”。尤其是中部地区的二三线城市，金融业的职位需求高出其他城市和地区30%以上，其中中部地区职位增幅达到95%。

去年是中国房地产行业的政策调整年，市场成交持续走冷。市场行情直接影响着房地产企业的就业人才需求，前三季度中，唯有第一季度企业的人才需求跑赢大盘。尽管第四季度整体人才需求攀升到最高点，而房地产业只有6%的增长。

去年四季度，合资企业及民营企业的招聘需求依然强劲，同比增幅达四成左右，而正处于改革浪潮中的国有企业需求同比下降6%。

报告分析称，随着国企改革的逐步推进和深入，未来几年将成为国企改革的标志性年份。央企层面，2014年国资委组织六家央企进行了四个方面的试点，各试点央企在筹划设计自身改革方案，包括能源、电信、金融等领域的央企改革也在自下而上的推进。这些改革措施也造成了这些国有企业在用人方面的谨慎态度。

报告认为，中国经济发展步入“新常态”后，动力正在从传统经济增长点转向新的增长点。目前中国的服务业比重刚刚超过工业，而随着大部分低附加值工业数量减少，未来服务业将成为经济发展主要动力。以银行业为代表的高附加值服务业增长速度最快，尤其是在中部二三线城市，市场潜力相当大。

从金融业全行业来看，基金、信托、银行业均有着旺盛的人才需求，中小规模企业增长尤其强势。随着第三方支付、P2P等互联网金融的兴起，对复合型人才的需求大增，各企业加剧了对人才的争夺。因此，基于产业结构调整、金融行业整体人才紧缺、人才特性等特点，预计2015年金融业对人才的需求仍将保持较为明显的增幅。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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