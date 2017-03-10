香港金管局称近期银行开户进一步改善 反洗钱监管标准不松

路透香港3月10日 - 香港金融管理局（HKMA）副总裁阮国恒周五称，近期银行开户情况进一步改善，时间缩短且否决率下降，但他强调，反洗钱监管标准没有放宽或改变。

随着全球反恐意识升温，银行开户手续较5-10年前复杂，因银行需要做更多尽职审查，去年初开始有不少外国机构通过商会或香港投资推广署反映开户困难，金管局遂作出调查并于去年9月向银行发出通涵提醒其在处理开户申请和现有客户尽职审查时不应“一刀切”而采用单一标准的要求和程序。

阮国恒向路透表示，金管局发现一些开户困难的问题源自执行方面，例如银行要求初创企业提供三年财务纪录，或者要求境外机构的所有董事于开户同时在场，这些都不是监管要求或者合理要求。

“银行已改变一些流程，加上金管局要求零售银行设立覆检机制有助改善客户体验，近月的开户情况进一步改善。”他说，“开户的否决率已降至5%以下，一年前则为10%。”

根据金管局的数字，银行企业客户平均每月开户数目大约1万个，其中70%为中小企以及初创企业；开户时间已由以往最长六个月缩短至大部分为一个月左右，三分之二只需15天之内。

而在1万个新开户之中，20%为境外机构。

阮国恒称，客户体验还有待改善，金管局亦将加强资讯交流和宣传，下一步还将透过乔装客户以掌握银行前线人员落实改善开户流程的情况，同时针对银行开户流程进行现场审查，并考虑设立电话热线。

他并强调，在反洗钱监管上金管局没有松懈。他说，“香港的反洗钱监管标准与国际标准看齐，金管局没有放松或者改变这个标准，只是希望银行在执行上可以比较‘人性化’，不用牺牲客户体验。”（完）