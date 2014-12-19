香港金管局未发现银行曾合谋或财资公会操控外汇基准定价

路透香港12月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布银行外汇业务调查结果显示，未发现任何证据显示银行之间曾合谋或香港财资市场公会（TMA）操控外汇基准定价。

金管局调查有关10间银行外汇交易业务，目的查明相关银行及/或其香港职员于2008-13年期间有否参与操控外汇基准定价、合谋及/或其他不恰当活动。

金管局表示，除了一宗涉嫌试图影响某只亚洲货币的外汇基准定价的个案外，调查亦没有发现其他地区的外汇基准定价受到操控的证据。该案涉及一名渣打银行驻香港交易员要求相关海外地区的同事影响在该市场的基准定价，但没有足够证据证明该名同事曾有执行试图操控该定价的交易。

财资市场公会的外汇定价包括“美元兑港元即期汇率定价”、“美元兑人民币（香港）即期汇率定价”及“不交收人民币远期合约定价”（于今年4月1日停止提供）。

外汇交易方面，调查发现一宗个案，涉及一名德意志银行驻香港交易员应一名驻另一亚洲市场的同事的要求，试图影响美元兑港元现货汇率（并非财资市场公会的美元兑港元即期汇率定价），但没有成功。

调查亦发现银行某些监控不足的地方，引致未能发现在个别通讯中的轻率言行，当中涉及曾向其他银行透露可能是交易对手或客户的资料。然而并无证据显示市场操控存在。

此次调查的10间银行分别是美国银行、巴克莱、法国巴黎、花旗、德意志、香港上海滙丰银行、摩根大通、苏格兰皇家银行、渣打及瑞士银行。

整个过程合共涵盖约4,000万份内部及对外通讯纪录，包括涉及外汇基准定价或外汇交易的银行职员的聊天讯息。在过程中亦进行查讯，并与相关职员会面，以及分析交易资料。

今年3月，金管局公布有关香港银行同业拆息(HIBOR)定价的调查结果，发现有证据显示瑞银UBSN.VX在提交HIBOR报价方面有失当行为，但并无证据显示各家银行之间有合谋操控HIBOR定价。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)

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