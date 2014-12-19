香港金管局未发现银行曾合谋或财资公会操控外汇基准定价

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港12月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布银行外汇业务调查结果显示，未发现任何证据显示银行之间曾合谋或香港财资市场公会（TMA）操控外汇基准定价。
金管局调查有关10间银行外汇交易业务，目的查明相关银行及/或其香港职员于2008-13年期间有否参与操控外汇基准定价、合谋及/或其他不恰当活动。
金管局表示，除了一宗涉嫌试图影响某只亚洲货币的外汇基准定价的个案外，调查亦没有发现其他地区的外汇基准定价受到操控的证据。该案涉及一名渣打银行驻香港交易员要求相关海外地区的同事影响在该市场的基准定价，但没有足够证据证明该名同事曾有执行试图操控该定价的交易。
财资市场公会的外汇定价包括“美元兑港元即期汇率定价”、“美元兑人民币（香港）即期汇率定价”及“不交收人民币远期合约定价”（于今年4月1日停止提供）。
外汇交易方面，调查发现一宗个案，涉及一名德意志银行驻香港交易员应一名驻另一亚洲市场的同事的要求，试图影响美元兑港元现货汇率（并非财资市场公会的美元兑港元即期汇率定价），但没有成功。
调查亦发现银行某些监控不足的地方，引致未能发现在个别通讯中的轻率言行，当中涉及曾向其他银行透露可能是交易对手或客户的资料。然而并无证据显示市场操控存在。
此次调查的10间银行分别是美国银行、巴克莱、法国巴黎、花旗、德意志、香港上海滙丰银行、摩根大通、苏格兰皇家银行、渣打及瑞士银行。
整个过程合共涵盖约4,000万份内部及对外通讯纪录，包括涉及外汇基准定价或外汇交易的银行职员的聊天讯息。在过程中亦进行查讯，并与相关职员会面，以及分析交易资料。
今年3月，金管局公布有关香港银行同业拆息(HIBOR)定价的调查结果，发现有证据显示瑞银UBSN.VX在提交HIBOR报价方面有失当行为，但并无证据显示各家银行之间有合谋操控HIBOR定价。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。