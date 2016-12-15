香港金管局宣布上调基本利率25个基点 料港元利率上升步伐渐进

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月15日 - 香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1%，跟随美联储稍早宣布加息25基点，为一年来首次加息。金管局总裁陈德霖表示，美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性，虽然港美息差扩阔有可能导致港元资金流走，但估计港元利率上升步伐将会渐进。
美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。美国上一次是去年12月中，将指标利率上调25个基点。
陈德霖早上会见传媒时表示，美元利率正常化肯定会对全球资金流向、汇率和资产市场有一定的影响。而香港在联系汇率制度下，自2008年以来有超过1,300亿美元流入港元，令香港货币基础大幅上升至1.6万亿港元，这庞大的货币基础为香港银行提供大量流动性，并将香港银行同业拆息（HIBOR）推至一个很低的水平。
不过，近日HIBOR急升，一个月HIBOR周三升至0.65929%水平，较11月底0.43786%大升五成，创自2008年12月以来新高。
＂如往后美国利率继续上升，港美两地息差扩阔到某个程度，就会有人将港元兑换为美元，届时港元的货币基础会因应港汇触及弱方保证7.85而逐渐收缩，香港HIBOR会因而上升。＂陈德霖说。
不过，他估计港元利率上升步伐会是渐进，港元利息上升趋势会受港元资金流出规模、国际市场的发展和其他相关因素影响，现时很难对港元利率上升速度作出具体预测，因美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性。
陈德霖认为，港美息差拉近是好事，因为香港利息相对本身通胀率为低，故此当美元利率正常化，而港息慢慢向上升，这对香港整体经济结构调整有帮助。
在楼市方面，目前香港按揭市场普遍采用以HIBOR作为按揭利率基准，HIBOR上升将会令供楼人士的负担加重，亦可能对楼市造成影响。
陈德霖认为，楼市不单纯受利率影响，而美国这次加息1/4厘，实质上的加幅不是太大，重要的是往后一年两年的利率走势如何，因有关预期对有意置业人士是很重要的因素。至于其他因素如楼市供求、置业者本身收入变化、物业资本增值前景等，都影响香港楼市发展。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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