香港金管局宣布上调基本利率25个基点 料港元利率上升步伐渐进

路透香港12月15日 - 香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1%，跟随美联储稍早宣布加息25基点，为一年来首次加息。金管局总裁陈德霖表示，美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性，虽然港美息差扩阔有可能导致港元资金流走，但估计港元利率上升步伐将会渐进。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。美国上一次是去年12月中，将指标利率上调25个基点。

陈德霖早上会见传媒时表示，美元利率正常化肯定会对全球资金流向、汇率和资产市场有一定的影响。而香港在联系汇率制度下，自2008年以来有超过1,300亿美元流入港元，令香港货币基础大幅上升至1.6万亿港元，这庞大的货币基础为香港银行提供大量流动性，并将香港银行同业拆息（HIBOR）推至一个很低的水平。

不过，近日HIBOR急升，一个月HIBOR周三升至0.65929%水平，较11月底0.43786%大升五成，创自2008年12月以来新高。

＂如往后美国利率继续上升，港美两地息差扩阔到某个程度，就会有人将港元兑换为美元，届时港元的货币基础会因应港汇触及弱方保证7.85而逐渐收缩，香港HIBOR会因而上升。＂陈德霖说。

不过，他估计港元利率上升步伐会是渐进，港元利息上升趋势会受港元资金流出规模、国际市场的发展和其他相关因素影响，现时很难对港元利率上升速度作出具体预测，因美元利率正常化步伐仍存在颇大不确定性。

陈德霖认为，港美息差拉近是好事，因为香港利息相对本身通胀率为低，故此当美元利率正常化，而港息慢慢向上升，这对香港整体经济结构调整有帮助。

在楼市方面，目前香港按揭市场普遍采用以HIBOR作为按揭利率基准，HIBOR上升将会令供楼人士的负担加重，亦可能对楼市造成影响。

陈德霖认为，楼市不单纯受利率影响，而美国这次加息1/4厘，实质上的加幅不是太大，重要的是往后一年两年的利率走势如何，因有关预期对有意置业人士是很重要的因素。至于其他因素如楼市供求、置业者本身收入变化、物业资本增值前景等，都影响香港楼市发展。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。（完）