香港金管局总裁：若有需要随时可为银行体系提供流动性支持（更新版）

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路透香港11月9日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定，银行同业货币市场没有明显的收紧迹象；他表示，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。

美国共和党总统候选人特朗普周二击败了被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球，这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。

陈德霖在一封电邮声明中称，美国总统选情出乎市场意料，金管局留意到今天环球股市和外汇市场大幅波动。尽管环球市场波动，港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定，银行同业货币市场继续运作顺利，没有明显的收紧迹象。

“一如以往，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。”他并说，预期市场波动短期内持续，直至美国新政府的政策立场更为清晰。他并敦促公众在这段期间保持警觉及审慎管理风险。

稍早美元兑其他主要货币大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位，因为美国大选最新进展表明，共和党候选人特朗普有望意外胜选，这令全球金融市场大幅波动。（完）