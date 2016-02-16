香港金管局委任中国央行驻欧洲首席代表包明友为高级顾问

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月16日 - 香港金融管理局（HKMA）周二宣布，委任中国人民银行驻欧洲代表处首席代表包明友出任高级顾问，即日生效。
金管局称，包明友由央行借调至金管局，接替霍颖励的高级顾问职务，就促进香港和内地金融合作、推广和深化香港人民币业务发展、支持香港金融业拓展内地市场等事务，提供意见及协助。
而霍颖励在完成借调安排后，已于早前调回人民银行。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。