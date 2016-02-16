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中国财经 | 2016年 2月 16日 星期二 16:41 BJT

香港金管局委任中国央行驻欧洲首席代表包明友为高级顾问

路透香港2月16日 - 香港金融管理局（HKMA）周二宣布，委任中国人民银行驻欧洲代表处首席代表包明友出任高级顾问，即日生效。

金管局称，包明友由央行借调至金管局，接替霍颖励的高级顾问职务，就促进香港和内地金融合作、推广和深化香港人民币业务发展、支持香港金融业拓展内地市场等事务，提供意见及协助。

而霍颖励在完成借调安排后，已于早前调回人民银行。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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