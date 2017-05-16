香港金管局称将与内地机构紧密合作尽早落实和推出债券通

路透香港5月16日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，将与中国央行和其他相关机构紧密合作，尽早落实和推出债券通。

中国央行今天与香港金管局发布联合公告将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”，初期先开通“北向通”，且不设投资额度限制，正式启动时间将另行公告；未来适时扩展至“南向通”。

金管局陈德霖在一份声明中表示，债券通的推出是国家推动资本账开放的另一个里程碑，中国内地拥有世界第三大的债券市场，目前债券托管量达65万亿元人民币，但境外投资者持有债券占比不到2%，所以在境外投资者参与程度方面有很大的提升空间。

他说，“透过债券通提供的平台，香港可以为境外投资者进入内地债券市场提供便利化的窗口，发挥香港作为国际金融中心的角色和资金进出内地的中介功能。”

他并称，金管局会与人民银行和其他相关机构紧密合作，尽早落实和推出债券通。

金管局指出，债券通由结算和交易两个部分组成，结算安排是透过金管局营运的CMU在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司分别开立的账户进行。由于开户手续和合规要求都会由CMU处理，境外投资者可以更便利地参与内地债券市场，亦同时为香港带来更多相关的金融服务需求，例如结算托管、资产管理、风险管理等。

此外，债券通亦将提供境外投资者与内地交易商直接交易的新平台，促进交易的效率。（完）