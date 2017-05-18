《香港金管局专栏》香港具备作为“一带一路”投融资中心的各种先决条件--总裁陈德霖

路透香港5月18日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖在专栏《汇思》最新撰文：

刚过去的周日（14日），我以香港特区代表团成员身份在北京出席了“一带一路”国际合作高峰论坛，现借此文与大家分享我的一些感受。

论参会人士的数目和级别，这场冠盖云集的盛会是名副其实的“高峰”论坛。参与人数有1,500人，来自130多个国家和70多个国际组织，当中近30位外国元首和政府首脑，充份体现了“一带一路”倡议是受各国高度重视和得到广泛认同。习近平主席发言表明这是一个开放包容的发展平台，各国都是平等参与，遵循的是“共商、共建、共用”的原则。

“一带一路”构想自2013年秋天第一次提出至今只有三年多时间，已经取得国际社会的支持，特别是当今在一些西方工业大国出现反全球化、反自由贸易、排外思维的趋势下，能够摒除“闭关自守”的狭隘内向观念，坚持站在全球发展和治理的高度去看问题、找答案，本身就是极大的勇气和承担。

在推动“一带一路”倡议的工作，香港不能缺位，我们有独特优势，可以发挥很大的作用。

除了出席上午的峰会大会，我在同日下午还参与了“资金融通”环节，并作为小组讨论的嘉宾发言。台上可说是一场老朋友聚会，除了主持人是认识多年的国际货币基金组织前副总裁、中国人民银行前副行长朱民外，与我同台的另外7位嘉宾中，竟有5位是“金管局基建融资促进办公室”（IFFO）的合作伙伴，包括中国进出口银行董事长胡晓炼、黑石集团董事长兼首席执行官Stephen Schwarzman、中国工商银行董事长易会满、丝路基金董事长金琦及渣打集团主席Jose Vinals。

“资金融通”，讨论重点在于如何促进参与“一带一路”基建的投融资。我当然重点推销香港。

首先，香港具备作为“一带一路”投融资中心的各种先决条件。我们是亚洲区的首屈一指国际金融中心，能够为全球特别是区内基建项目提供投融资、专业服务、风险管理等方面的一条龙服务。香港是全球离岸人民币业务枢纽，也是内地企业“走出去”的首选试水区和跳板，这是我们参与“一带一路”建设的极大优势。

我们还有“近水楼台”的先发优势。一国之内，我们得以春江水暖，很早就能把握住“带路”的先机。两制之便，又让我们能将内地和国际投资者和其他持份者拉在一起。我在小组讨论时特别提到金管局去年7月成立的IFFO。不足一年，我们网罗了对于投资、建设、营运基建项目志同道合的60多家海内外重量级机构成为合作伙伴，包括多边发展银行、基建项目的发展和营运机构、银行、保险公司、专业服务公司，以及总资产规模达4万亿美元、包括主权基金、退休养老基金和私募基金在内的机构投资者，通过IFFO这个平台交流资讯、各国伙伴增加相互认识、分享经验，提升对基建融资的兴趣，促进投融资的活动和机会。

IFFO在今年3月举办了高层投融资人圆桌会议，拟备一份基建投资参考清单，当中列出各类基建投资可能涉及的风险和缓减措施，以减少财务（如汇率波动）、商业（如交易对手赖帐坏帐）、建筑及监管等方面的风险。这份参考清单在公私营投融资的领域可算是一项创举，它建立一套投资方和营运方都要明白和落实的要求，既让需要资金的基建项目开发商更针对性地回应投资方的关注和诉求，也有助加强投资者对进入新兴市场的信心。

基建融资简单而言就是钱找项目、项目找钱。IFFO开局顺利，为推动香港基建融资发展打下了坚实的基础。下一步，我们希望善用IFFO所汇聚的人气和人脉，打造一个更具体的新平台，能为促成资金和大型基建项目配对和落实投资项目发挥重大的作用，为香港的金融和专业服务创造更多、更远大的发展机遇，亦为推动“一带一路”倡议作出贡献。（完）