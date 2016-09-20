《香港金管局专栏》银行业的挑战：十年树“人”--总裁陈德霖

路透香港9月20日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖在专栏《汇思》最新撰文：

经过数十载的努力，“香港”已成为金融服务业的一个国际级品牌。要保持香港作为国际金融中心的竞争力，单靠硬件并不足够，“软实力”才是决定优劣胜负的关键。

所谓“软实力”，包括能够提供合适的法律及监管框架、多元化和优质的金融产品及服务等，这些归根究底都不离人才。古语有云“十年树木、百年树人”，培训人才要持之以恒，才能见成效。但现今国际金融中心之间竞争激烈，只争朝夕，不容许我们唱慢板，所以我们也许要改以“十年树人”为本，才能保持优势。

金管局深明“树人”的重要，尤其是香港银行业面对快速的发展，在产品和服务对象方面都不断扩大，对从业员的专业技术和操守要求也愈多愈高。金管局针对业界发展的需要，早在2014年6月就推出香港私人财富管理从业员的银行专业架构（ECF），至今累计有超过1,600名从业员已获得“注册私人财富管理师”的资格。

今天我在香港银行家峰会上公布银行专业架构的新进展，金管局将会在今年12月推出针对打击洗钱和恐怖份子资金筹集的银行专业架构，为银行业提供这方面的专业培训，从而提升香港银行的软实力。

国际社会对打击洗钱和恐怖份子资金筹集的要求日趋严谨，我今月初向全港银行发出通告，重申金管局“风险为本”的监管原则，银行需要在设计风险管控制度和普及金融之间取得适当平衡。即使设计没有问题，银行还要确保前线员工切实执行“风险为本”原则，处理开户时能够作出适当的举措，落实公平待客之道。

另一方面，科技发展日新月异，银行需要掌握最新的专业知识和技术，提升在网络世界的防卫能力，方可免受黑客袭击，确保公司系统和客户财产的安全。因此，我今天同时公布了专为“网络安全”而设计的全新银行专业架构，亦会在今年12月正式推出。

金管局在可见未来会陆续推出新的银行专业架构，将范围扩展到合规、零售财富管理、信贷风险管理和财资管理等专业领域，我们日后会进一步向大家公布详情。

另外，我亦很高兴香港银行学会在今天公布推出一个新的专业资格“银行专业会士”（Certified Banker）。金管局银行专业架构下开办的证书课程将可用于取得“银行专业会士”的资格。这个新专业资格将有利银行学会训练出合适银行业的专才。

有些人可能会问，提升“软实力”是否应该要求银行从业员考取牌照才能执业呢？的而且确，有一些业界是透过审核从业员的资历和进行考试而发牌，好处是能够统一行业的标准。不过正如我前文所述，香港的银行面对快速发展，加上分工日趋复杂，业界需要更大弹性作内部人手调配，所以我认为在现阶段引入银行从业员发牌制度未必是最佳选项。

我们鼓励银行从业员持续进修，通过参加相关的培训课程，提升自己的软实力。我们相信银行作为雇主，支持和要求员工不断提升专业知识和技能，长远而言亦会是一个明智的投资。

“有毅力者成，无毅力者败”，我希望银行界和从业员能够明白这个道理，自强不息，与时俱进，共同为香港国际金融中心的品牌作出努力。（完）