《香港金管局专栏》大有可为的基建投融资--副总裁余伟文

路透香港4月12日 - 以下内容摘自香港金融管理局（HKMA）副总裁、基建融资促进公办公室主任余伟文在专栏《汇思》最新撰文：

金管局基建融资促进办公室（Infrastructure Financing Facilitation Office，简称“IFFO”）成立至今已九个月，乘着近日举办IFFO债权融资和投资者圆桌会议之机，我与同事们盘点了开局的工作，总结出八个字“鸭子划水，大有可为”，前者是前一个阶段工作的写照，后者是对前景的期许。

IFFO的使命是汇聚基建持份者，共同推动基建项目的投融资。目前，基建投融资在香港不算是热门的资产类别，对一般投资者更是有“隔山买牛”的感觉。我们要将香港发展成基建投融资中心，即使成果不能立竿见影，进程难以一蹴而就，在起始阶段也必须肯奋力、有耐性。鸭子划水的第一式就是聚人气、增能量。一是提升业界在基建投融资的专业技能，二是为业界引进更多基建投融资的机遇。

就提升业界的专业技能，IFFO自成立以来已经建立了一个强劲的基建投融资人脉网络，现时有63个重量级伙伴支持，包括多边机构、机构投资者、银行等金融中介机构、基建项目的建设和营运方、各类专业支援机构等。IFFO举办和参与了13场以基建投融资为主题的大型会议、研讨会及工作坊，其中包括主办“金立群行长谈亚投行营运及基建项目”研讨会，并分别与国家开发银行及中国进出口银行签订谅解备忘录，支持及鼓励它们进一步利用香港“走出去”。我们亦于今年1月举行的亚洲金融论坛上邀请了来自孟加拉、匈牙利、伊朗、哈萨克斯坦和土耳其的代表，分享当地投资环境情况和未来的基建投融资机会。

文首提到，IFFO近日举办了首个债权融资和投资者圆桌会议，吸引约100名来自不同基建投融资机构的高级管理人员参加，当中包括来自澳洲、加拿大、中国、南韩、荷兰、新加坡及阿联酋，总资产规模达四万亿美元的主权基金和退休及养老基金，以及基建项目的发展和营运机构，如中国华能集团、中国长江三峡集团、通用电气、中电集团等，集中讨论新兴市场的基建投融资机会，并研究如何通过不同的风险缓解措施去优化基建项目的融资条件。

基建投融资出现庞大资金缺口的原因之一，在于投融资及营运双方期望出现落差。例如有些投资者觉得新兴市场风险高，所以要求基建项目要有相当高的回报，才愿意考虑投资。另一边厢，拥有基建项目的营运者，未必了解投资界需要兼顾多方面的考虑，例如对公司管治、环保和社会责任的要求等，出现“钱要搵项目、项目又要搵钱”的情况。

IFFO圆桌会议的其中一个主要目的就是尝试拟备一份基建投资参考清单，建立一套投融资及营运双方都能够明白和接受的共通语言，收窄期望分歧，撮合投融资及营运双方。这份参考清单列举了各类投资需要考虑的因素，例如“投资阶段”是其一，投资者一般对风险较低的成熟项目（brownfield）较感兴趣，因此一些仍未开发（greenfield）阶段的项目，如能完成土地收购、获得批文等，又或者与成熟项目“打包”，就可以提高项目的吸引力。机构投资者亦十分重视项目的管治，因此营运者要有妥当的采购程序、有效的监察防贪守则等，这都是基建项目营运者需要注意的地方。

另外，参考清单亦列出缓解风险的措施，减少基建项目可能出现的财务（如汇率波动）、商业（如交易对手赖帐坏帐）、建筑及监管等方面的风险。透过有效的风险缓解措施，让投资者适当平衡风险和回报。

我们希望这份参考清单既让需要资金的基建项目开发商进一步了解窒碍吸引投资者的因素，亦可加强要求长线稳定回报的投资者对新兴市场的信心，有助双方“夹啱嘴形”（有共识），令沟通和合作的过程更顺畅、更有效。

IFFO将会继续举办和参与各类国际和本地活动，促进持份者的资讯交流，提升基建投融资的专业技能。下一步我们还会推动机构投资者、银行等投融资方通过IFFO平台物色和投资或借贷给新兴市场基建项目，促进市场参与者开发专门的风险管理产品，并以成功个案发挥示范作用，吸引更多资金投入新兴市场基建项目。

这些前期的交流和铺垫，每一步都是一幅大砌图的其中一块。开局之初，我们已有完成品的概念，就是顺应新一浪全球基建投融资大潮，令香港的金融业更多元化，从而促进金融中介和相关专业服务链的发展，创造更多高增值的职位，令社会整体得益。

团队短短几个月的辛勤工作，我们已看到一圈圈的水波在扩散、辐射，来自世界各地和香港的参与者都对我们的工作有不错的评价，对参与IFFO平台保持浓厚的兴趣和很大的期望。套一句他们常用的说话：“Lots of takeaways”。投资世界讲求实效，不尚空谈，当每次活动看到不少回头客，并带来很多新面孔，我们的结论是：大有可为。

注：根据亚洲开发银行预测，亚洲由2016至2030年发展基建的资金需求，每年平均高达1.7万亿美元。（完）

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