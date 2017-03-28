香港金管局预计今年底完成央行发行数码货币首期研究工作--总裁

路透香港3月28日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，预计今年底完成央行发行数码货币的首期研究工作，以分析对应用于银行间支付及债券交收的可行性和利弊。

陈德霖周一在最佳金融科技奖颁奖典礼上致辞时称，金管局会联同汇丰、渣打及中银香港三间发钞银行、香港银行同业结算有限公司以及区块链联盟R3联盟，就央行发行的数码货币，展开研究及进行概念验证工作。

“我们预计今年年底前完成央行发行数码货币的第一期研究，希望对将数码货币应用于香港的银行间支付及债券交收的可行性和利弊，提出初步分析。”他说。

目前，多间中央银行正在积极探讨及硏究由央行发行的数码货币、其衍生的一连串相关问题，以及政策制定者需要留意的事项。这些硏究大多集中于将“分布式分类帐技术”（DLT）应用在发行数码货币及其营运模式上。

陈德霖指出，发行央行数码货币涉及到一连串复杂的问题，主要包括系统与网路安全、经济效益、支付效率、法律及私隐、平台管治、相关监管要求，最重要的是对货币以及金融系统稳定的影响。

“现时央行发行数码货币的利弊仍未完全清晰确立，金管局亦无任何具体计划推出数码货币，但我们其中一项主要职能是负责发行货币以及维持货币稳定，因此我们要主动去多了解这个课题，以决定将来何去何从。”他说。

金管局在过去一年致力推出多项扶植金融科技业发展的举措，包括成立金融科技促进办公室(FFO)，推出银行业的网络防卫计划、金融科技监管沙盒，以及成立金融科技创新中心等等。

除了数码货币的研究，金管局还与数码港合作设立“脑力编程加速器”（Haccelerator），给予银行一个平台透过比赛活动鼓励更多年轻朋友认识金融科技，和帮助银行探索创新的解决方案。（完）