香港金管局称市场需要预备美国逐步升息 避免过度借贷

路透香港4月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，美国加息步伐仍存不确定性，但认为市场需要预备美国逐步升息，并避免过度借贷。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在会后声明中调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。

金管局发言人对此表示，正如美联储于3月公开市场委员会会议后预期，最新会议决定将利率维持不变，并会继续因应经济和就业市场数据去作出何时加息的决定。

发言人称，“我们认为，市场需要预备联储局逐步将息率从极低水平调升至较正常水平，但美国加息时间表及步伐仍然存在不确定性。”

“当美国利率开始正常化，将导致全球金融市场波动和影响资金流向，银行、企业和个人都应小心管理风险，避免过度借贷。”该发言人说。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，故美国利率走势对港元利率走势关联度较高。

金管局总裁陈德霖曾多次提醒，一旦加息周期开始，香港的货币状况无可避免地将会收紧，从而对实体经济活动会构成压力。此外，美元持续强势，加上美国息口趋升，或会增加风险资产定价突然调整的风险及资金外流压力，以及加重美元信贷借款人的偿债负担。

近期香港股市畅旺带动港元需求，加上商业活动有关的港元需求，金管局自4月9日以来多番承接共约715亿港元等值美元沽盘，并向银行体系注入港元，以遏港元强势。

金管局亦不排除资金流入香港楼市的可能性。香港楼价在2014年上升13.5%，物业估值相对于家庭收入和经济基本因素偏高，价格收入比率升至历史新高，收入杠杆比率则远高于其长期平均水平。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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