尽管美国维持利率不变 资金流出港元只是时间问题--金管局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月28日 - 尽管美国维持利率不变，香港金融管理局（HKMA）发言人周四重申，美国货币政策正常已经展开，资金流出港元和利率上升只是时间问题。
美联储（FED）周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。这一决定已在外界的普遍预期当中。
金管局发言人指出，美国决定维持利率不变，并表明未来会以缓慢渐进方式进行加息。虽然如此，金管局留意到自联储局上次会议决定九年多以来第一次加息后，环球金融市场波动增加，港元汇率亦转弱。
发言人说，过去多年大家习惯了港元偏强，资金流入，利率低企的环境，但其实这些都是美国自金融风暴以来采取极度宽松货币政策所引致的情况。
“美国货币政策正常化已展开了，港元趋弱，资金流出港元和利率上升只是时间问题，亦是香港货币环境回复较正常状况的必经阶段。”发言人并称，“金管局将一如既往继续密切监察市场，大家要小心利率风险，避免过度借贷。”
美国上月将指标利率调升0.25个基点后，金管局同步上调贴现窗基本利率，但由于银行体系资金充裕，本地银行未有跟随调高借贷利率。至本月初香港银行同业拆息HIBOR=开始波动，港元兑美元HKD=D3现货明显转弱，上周更一度跌至7.8295逾八年最弱水平。
香港时间12:28，港元汇价报7.7905，连续多日处于7.8下方。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)