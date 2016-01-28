尽管美国维持利率不变 资金流出港元只是时间问题--金管局

路透香港1月28日 - 尽管美国维持利率不变，香港金融管理局（HKMA）发言人周四重申，美国货币政策正常已经展开，资金流出港元和利率上升只是时间问题。

美联储（FED）周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。这一决定已在外界的普遍预期当中。

金管局发言人指出，美国决定维持利率不变，并表明未来会以缓慢渐进方式进行加息。虽然如此，金管局留意到自联储局上次会议决定九年多以来第一次加息后，环球金融市场波动增加，港元汇率亦转弱。

发言人说，过去多年大家习惯了港元偏强，资金流入，利率低企的环境，但其实这些都是美国自金融风暴以来采取极度宽松货币政策所引致的情况。

“美国货币政策正常化已展开了，港元趋弱，资金流出港元和利率上升只是时间问题，亦是香港货币环境回复较正常状况的必经阶段。”发言人并称，“金管局将一如既往继续密切监察市场，大家要小心利率风险，避免过度借贷。”

美国上月将指标利率调升0.25个基点后，金管局同步上调贴现窗基本利率，但由于银行体系资金充裕，本地银行未有跟随调高借贷利率。至本月初香港银行同业拆息HIBOR=开始波动，港元兑美元HKD=D3现货明显转弱，上周更一度跌至7.8295逾八年最弱水平。

香港时间12:28，港元汇价报7.7905，连续多日处于7.8下方。（完）