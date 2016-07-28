美国经济和国际金融环境颇大不确定性 需小心风险--香港金管局

路透香港7月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，美国经济和国际金融环境存在颇大不确定性，需小心风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

金管局发言人表示，留意到美国联邦公开市场委员会指出近期美国经济持续温和增长和就业市场有进一步改善，但美国利率往后上升的时机和步伐仍要视乎经济数据和国际金融环境而定。

“美联储会后的声明未有对何时再次加息作出明显的表态，我们相信这是因为美国经济和国际金融环境存在颇大的不确定性，”发言人并称，“因此，大家仍需小心谨慎管理风险，做好准备去应对金融市场可能出现的不稳和波动。”

美联储并未暗示近期升息，美元周四回落，亚洲股市微升。港股恒生指数.HSI周四早盘初段一度跌0.64%后收窄。（完）