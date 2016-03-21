香港金管局已着手为银行制定一套网络安全计划--总裁

路透香港3月21日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，金管局已着手为银行制定一套网络安全计划，以促进本地金融科技（Fintech）稳健发展。

陈德霖在一项论坛上谈及金融科技时指出，金管局刻下最大挑战，在于如何在转变迅速的环境中，既为参与金融科技的消费者提供充足保障，又同时保留合适弹性，不致扼杀新科技发展空间。

“互联网是金融科技和数码世界的基石，因为金融科技要发展，是要建基于安全、不易受到攻击的网络系统，而金融机构亦需有能力应对和处理相关风险。”他说，有监于此，金管局已着手为银行制定一套网络安全计划。

该计划包括三大部分，第一部分金管局将会制定一套银行应对网络风险能力的评估框架和模型；第二部分金管局会制定一套培训及认证计划，为网络安全从业员提供专业认可的机制；第三部分金管局亦会与银行界合作，建立一个新的情报共享平台。

陈德霖称，金管局刚刚成立了“金融科技促进办公室”，以协助金融科技界了解本港监管环境，促进金融科技在港稳健发展，当中两个重点题目会优先进行，分别是网络安全(cyber security)及“区块链”(blockchain)技术的应用研究。

他并表示，金管局在制定和执行监管框架和规范时，只会根据金融活动或交易的本质和衍生的风险作为基础，并不会因为采用不同的科技而作出不合理的豁免或要求，务求令到市场参与者能在有利创新和公平竞争的环境下营运。

香港的金融科技发展相对落后，像P2P（个人对个人借贷）、众筹等仍不是大行其道，因政府着眼于保障投资者利益，以防范爆煲事件发生。

不过，政府谘询机构--金融发展局上周发表报告建议引入股权众筹活动监管制度，以促进网络金融市场发展。（完）