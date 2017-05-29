香港外汇基金首季投资收入571亿港元按年大增125% 受股市带动（更新版）

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路透香港5月29日 - 受惠于股市表现向好，香港金融管理局（HKMA）周一公布外汇基金于2017年首季录得571亿港元投资收入，不但扭转前一季的亏损，按年更大增125%，是自2010年第三季以来最佳季度表现。

金管局总裁陈德霖向记者表示，第一季外汇基金受惠于香港股市和海外股市的较好表现，加上首季美元略为偏弱令汇率估值得益，整体来说第一季表现相当不错。

但他指出，“大家不要将第一季表现年率化，因为往后虽然整体经济环境转好，但仍然存在较大的不确定因素。”

他说，美国6月加息是市场预期之内，过往外汇基金的债券组合亦进行预防性措施，就算美债利息上升对外汇基金影响亦不大；股市受不同因素影响，走势难以预测。

金管局副总裁余伟文在立法会上表示，今年第一季外汇基金的香港股票收益为143亿港元，其他股票收益245亿港元，债券与外汇的收益分别为64亿港元及119亿港元。

2016年第四季，外汇基金经修订的投资亏损为233亿港元，主要受累于外汇、债券以及港股投资亏损；去年第一季的投资收入则为254亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。

对于国际评级机构穆迪将香港的本币和外币发行人评级从Aa1下调至Aa2，陈德霖表示，不认同穆迪的做法，因为去年下半年以来很多迹象表明中国经济明显回稳，而香港本身的贷款质素，尤其是不良贷款率不但没有上升，反而有轻微改善。

他说，“金管局会尽量解释香港的状况，事实上另一家评级机构标准普尔仍然维持香港AAA的最高评级，相信将来经济基调良好，数据证明香港能够承受地产市场逆转的风险，有信心日后穆迪看到香港的状况改善，会调升香港的评级。”

**相信香港评级将会回升**

至于近期港元汇率波动明显，陈德霖说，随着香港与美国息差继续扩大，港元汇价终有一日会触及7.8500的弱方兑换保证，但认为汇率变动或波动是意料之内。

他重申，楼市过热风险正在增加，并与基本购买力脱节，更出现像20、30年前排长龙、能力以外的买楼情况，因此金管局此前推出第八轮逆周期措施以增强银行的抗震能力，同时亦针对购买力不强的买家透过地产发展商提供物业按揭买楼的做法，收紧银行向地产发展商的贷款。

尽管金管局连番出招，两大新盘启德“天寰”以及长实地产(1113.HK)旗下荃湾“海之恋”销情依然畅旺，终于促使香港五大银行--汇丰、渣打、中银香港(2388.HK)、恒生(0011.HK)以及东亚(0023.HK)在刚过去的周末纷纷宣布调高按揭息率，将基于本地拆息（HIBOR）的按揭息率上调0.1厘，至H+1.4厘。

金管局此前公布，自6月1日起银行提供予地产发展商的建筑融资最高上限由地价成本的50%下调至40%，按建筑成本计的最高融资上限由100%下调至80%，而整体贷款上限亦由不超过物业完成后预期价值的60%下调至50%。

此外，金管局推出第八轮逆周期措施，银行的新造按揭贷款风险权重下限从15%提高到25%；又将涉及一个或以上现有按揭贷款的借款人及或担保人的按揭成数上限下调一成，以及将主要收入来自香港以外地区借款人的“供款与入息比率”上限下调一成。

对于有立法会议员问及金管局会否考虑利用债券通增加购买内地国债，陈德霖说，金管局已有渠道投资于在岸国债，因此不会因债券通的落实而有增持在岸国债的的计划。（完）