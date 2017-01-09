香港金管局官员称外汇基金投资面临挑战 后量宽时代存不确定性

路透香港1月9日 - 香港金融管理局副总裁余伟文周一称，外汇基金投资在去年第四季面临重重挑战，因当时美国加息预期升温，加上其他主要央行没有推出新的量宽措施，导致债息急攀，美元抽升；并预期“低回报、大波幅”、“股债互补性减少”和“美元强势”这三大挑战，在可见将来仍会是投资市场的主调。

他在今日发表的专栏“汇思”撰文指出，2016年市况看似较之前两年平稳，实则暗潮汹涌，尤其下半年市场接二连三地出现令人乍惊乍喜的意外，惊的是6月英国脱欧公投和11月美国大选结果完全出乎市场意料，喜的是市场在经历短暂恐慌后迅速收复失地。

“这些‘黑天鹅’的出现固然会造成短期波动，但更要关注的是金融市场在后量宽时代已经存在巨大不确定性。”他称。

余伟文并表示，在可见的未来，地缘政治危机处处，美国新一届政府的政策取向和落实能力、英国脱欧进程、以及欧盟多国选举皆存在巨大变数和不确定性；同时，美国货币政策进入调整期，其他主要央行政策趋不明朗，市场难免持续波动。

“面对如此格局，不少机构投资者包括主权基金和大型资产管理公司都几乎无一例外地认定低回报、大波幅、高风险将继续成为投资大趋势。”他说。

他指出，即使美国国债收益率开始回升，但过去10年收益率大跌，对金管局来说也是极大挑战。以10年期美国国债为例，2016年年底收益率只有2.4厘，而全年大部分时间只徘徊在1.5厘至1.8厘左右，2006年6月则为5.2厘，如以2015年年底外汇基金债券投资总额约28,000亿港元粗略计算，这3-4厘息差代表利息收入每年减少近千亿港元。

香港外汇基金去年第三季录得投资收入425亿港元，按年由亏转盈，按季大增1.25倍；首三季录得投资收入868亿港元，2015年度同期为亏损368亿港元。（完）