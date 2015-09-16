香港金管局无意改变联系汇率制度 CNH流动性支援充足--总裁（更新版）

(新增金管局总裁更多评论及相关背景)

路透香港9月16日 - 香港金融管理局总裁陈德霖周三称，没计划亦没意图改变香港现行联系汇率制度，并指本地离岸人民币（CNH）流动性支援充足，人民币短期波动不影响CNH资产长远需求。

中国人民币上月突然出现一次性贬值引发全球金融市场波动，预期港元未来波动的指标--港元一个月期隐含波动率此前一度跳升至10年来最高水平，对香港可能解除长久以来港元与美元挂钩的联系汇率制度的押注也随之升温。

身兼财资市场公会荣誉会长的陈德霖今早出席公会高峰会时重申，没计划亦没意图改变联系汇率制度。他说，“香港作为一个非常细小且完全开放的经济体，联系汇率制度是最好的制度。”

陈德霖并称，近期资金持续流入导致港汇走强，主要受人民币拆仓盘影响，很多投资者将人民币资产转换成其他货币，大部分转为美元及欧元，部分换成港元，短期内可能导致香港人民币资金池减缩。

“预计8月香港人民币存款总额将会出现下跌，不过今年以来人民币贸易及经常帐录得顺差，加上内地经济基调仍然稳定，即使美元处于强周期，亦看不到人民币具备长期贬值条件。”他说。

他并指出，“人民币资金池收缩只属短期现象，随着人民币回稳，离岸市场对人民币资产需求将会上升。”

此前离岸人民币短期流动性紧张引发资金利率飙涨，陈德霖称，8月24及25日离岸人民币资金市场波动最为剧烈时，金管局提供的隔夜流动资金额度远远未有耗尽，反映流动性支援措施充足。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)议息结果周四揭晓，陈德霖称，即使今次议息结果维持利率不变，美国仍有很大机会于今年内开始加息，或会引发美元与港元套息活动，但香港加息步伐取决于资金流向等多项因素，难以判断今年内本地息口会否上升。

他并称，息口走向主要影响按揭息率，近期内地股市波动以及美国可能加息对香港楼市造成影响，预期未来数月本地楼市走向不明朗，金管局会一如既往密切观察市场变化，并在有需要时推出适当措施稳定楼价和保持金融体系稳定。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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