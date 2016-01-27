港元转弱非因脱钩预期 无需要改变或优化联系汇率--香港金管局

路透香港1月27日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，近期港元转弱主要受市场的外汇对冲行为影响，并非基于脱钩预期，亦看不到港元被狙击；重申联系汇率最适合香港，目前没有需要改变或优化联汇制度。

金管局负责货币管理的助理总裁李达志向传媒表示，港元远期汇率跌穿7.85的弱方兑换保证并非基于脱钩预期，很多是风险对冲行为，投资者需要为早前买入的港股进行汇率对冲，一时间市场上出现较多对冲行为，导致息率突然波动。

他重申，“港元不会与美元脱钩，联系汇率制度最适合香港，目前亦没有需要优化联系汇率制度。”

港元兑美元现货于1月20日一度触及7.8295逾八年最弱水平，尚未触及7.85弱方保证水平，惟远期汇率一度跌至7.9，有市场人士担忧97-98年亚洲金融危机重临。

另一边厢，内地市场有分析指港元贬值压力增大，其中东证期货本月15日的研究报告指出，“人民币走弱无疑推动了港元的进一步走弱，我们认为在今年下半年香港会放弃联系汇制度，因此港币存在一次性贬值15-20%的风险。”

香港多名财金官员近日先后重申香港有能力及决心维持联汇制度。金管局今天的专栏重申，随着美国加息，港元因息差扩宽而走弱是正常现象，亦是香港利率正常化的必经过程，是根据港元联系汇率的设计的正常运作。

**不担心图利行为**

李达志表示，外汇市场开放，任何人可以参与，索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利非新鲜事物，金管局会留意相关的外汇交易，但关注点在于那些买卖是否造成系统性风险，并认为“不用太担心”。

“看到有不少实质对冲需要，而价格不是不合理，因此金管局觉得不太担心，亦不希望市场遇有港元转弱就说有人狙击港元。”他并说，“看不到有人在大规模收集港元，以准备进行双边操控。”

97-98年亚洲金融危机时包括索罗斯在内的炒家进行双边操控，首先部署抛空股票和恒生指数.HSI期货，然后再沽空港元，推高利率，制造股市恐慌情绪，以求在港股/期指及港元短盘中获取巨利。

李达志称，现在炒家要在短时间内大幅挟高息率的难度相当大，因为香港拥有庞大的银行体系总结余，使得港元利率在美国息口开始向上时不会立即上升。

截至2015年底止货币基础15,883亿港元，其中银行体系总结余与外汇基金票据及债券总量分别达3,913亿港元及8,278亿港元，反映市场流动性充裕，加上98年引入的贴现窗安排，均有助减低银行同业拆息（HIBOR）因资金外流而出现过份波动的风险。

李达志指出，港元兑美元现货价未触及弱方兑换保证，反映资金尚未流走。近期三个月港元拆息抽高至约0.7%，与三个月美元伦敦银行同业拆息保持0.1%的正常差距，反映港元利率与美元利率走势一致。（完）