《香港金管局专栏》解说联系汇率制度：港元因息差而走弱是正常现象

路透香港1月27日 - 为澄清市场对联系汇率制度运作的误解，香港金融管理局（HKMA）负责货币管理的助理总裁李达志周三在专栏《汇思》撰文作出解说，他并称，随着美国加息，港元因息差扩宽而走弱是正常现象，亦是香港利率正常化的必经过程，也是根据港元联系汇率的设计的正常运作。

以下为其评论全文：

最近有资金流走，港元对美元汇率趋弱，虽然未触及弱方兑换保证的7.8500水平，但已引来市场一番议论，其中一些更将现时情况和1997-98亚洲金融风暴相提并论。此文是希望加深市场及公众对货币发行局运作的了解，减少不必要的担心。金管局多次重申，随着美国加息，港元因息差扩宽而走弱是正常现象，即使港元汇率触及弱方兑换保证，资金流出港元，亦是香港利率正常化的必经过程，是根据港元联系汇率的设计的正常运作。但对当中的一些技术细节，以下提供进一步解说：

（1）港元对美元现货汇价突然急速下跌，原因是什么？港元是否受狙击？

港元对美元现货汇价同时受货币发行局的运作及其他市场因素影响。美国加息后导致港美息差扩阔，资金会逐渐从港元流向美元，因此港元汇率由7.75开始转弱属预期之内。除了息差因素以外，因为近日港股下跌，加上人民币汇率波动，以及市场对香港和中国大陆的经济前景没有以前般乐观，导致港元需求减弱。而美元兑其他亚洲货币普遍呈强，促使一些国际投资者为其港股投资组合增加外汇对冲，亦增加港元汇价下调压力，当然我们亦不排除有人炒卖港元以争取利润。港元汇价近期变动较快， 但亦只是在货币发行局规定的小窄幅内上落，相对其他亚洲货币，是非常稳定的。

（2）港元远期汇率已跌穿7.85，加上港元期权交易亦大幅上升，是否意味炒家已成功令到联系汇率失守？

在货币发行局及联系汇率制度下港元的强方及弱方兑换保证只对港元现货汇率实施。所以港元远期汇率主要是反映港元在远期市场的供求情况。港元远期汇率跌穿7.85并不罕见亦不代表市场在炒港元将快脱鈎贬值。近日多了投资者为港股投资组合进行外汇对冲，使到港元在远期市场沽盘量增加，并对港元远期汇率造成压力。而远期市场流动性较低，价格波动亦会增加。同样，港元期权交易量上升亦是因为对冲活动增加所致。

联汇制度成立了三十多年，期间港元远期汇率的波幅一直以来较现货汇率高，并不时穿越强方兑换率和弱方兑换率。但这并不影响现货汇率的稳定，大家对远期汇率的波动不必过份解读。

（3）港元银行同业拆息升至7年高位，港元利息会否大幅飙升？香港银行何时会加息？

虽然港元利息近来有显着升幅，但利息是从近零的水平开始回升，现时实际水平仍然偏低(现时一个月及三个月港元拆息为0.4%及0.7%)。我们预期港元利息即使因资金外流而继续上调，也不会像在97-98年般急促上升。这是因为现时的港元货币基础超过一万亿港元，当中银行总结余高达3,900亿港元，比97-98年只有数十亿港元的总结余高出很多，大大增加了炒家"挟息"的难度。此外，金管局在1998年推出了贴现窗安排，以便银行在有需要时可以外汇基金票据和债券回购方式向金管局借取隔夜港元流动资金。现时市面有约8,500亿港元外汇基金票据，大部份由银行持有作为管理流动性工具，有助避免利率出现过份波动的情况。而为了确保银行体系能够应付资金外流，金管局对银行定期进行流动性压力测试，银行在这方面也已做好准备。

至于银行何时加息和加多少，则主要视乎资金流出的时间、速度和规模。最近银行同业拆息稍为上升，主要是受市场预期影响，但仍然处于极低水平。银行订定其存贷息率，除考虑拆息外，亦会考虑其他影响资金成本的因素，如存款变化和贷款需求等。

（4）近日港股大泻，港元现货和远期汇价又大跌，是否有炒家作双边操控炒作港元？

双边操控是指97-98亚洲金融风暴期间，炒家先部署抛空股票和恒生指数期货，然后再沽空港元，推高利率，并制造股市恐慌情绪，以求在港股/期指及港元短盘中获取巨利。

港汇和港股最近同时下跌的主因是投资者因为看淡香港和内地经济前景而减持港股，并将出售港股所得资金转换美元，而令港汇和港股同时下跌。

值得注意的是双边操控策略现时很难成功，主要是因为现时港元货币基础较97-98年大了很多倍，有超过一万亿港元，再加上金管局推出了贴现窗安排，炒家要沽空港元推高利率并不容易，因要动用的资金数以千亿计。此外，97-98年恒生指数成份股主要是地产股和银行股，对利率变动非常敏感，但香港股票市场现时包含大量中资股，与港息关系不大，因此推高港息未必可以即时大幅压低股价。

然而，市场仍充满变数，金管局会继续密切监察市场情况和进一步发展。

（5）香港现时是否面对亚洲金融风暴期间的危机？

虽然近日港股港汇出现双双下跌的情况，但本港的金融和经济情况和97-98年亚洲金融风暴期间有很大不同。首先，香港的防震能力已大大提高。香港现时的外汇储备约为3,600亿美元，远高于1998年的700-900亿美元。而港元货币基础现时约为1万6千亿港元，亦比1998年的1,900亿港元高很多倍。此外，金管局在1998年9月推出了贴现窗安排，以便银行在有需要时可以外汇基金票据及债券回购方式向金管局借隔夜港元流动资金，现时外汇基金票据及债券总量为8,500亿港元，大部份被银行持有作为流动性管理之用。这都有助减低银行同业拆息因资金外流而出现过份波动的风险。

其次，香港股市现时估值已较其他主要市场为低，恒指市账率已跌至1倍，比1998年亚洲金融风暴期间1.4倍、2003年沙士后的1.3倍和2008年金融海啸时的1.2倍还要低，以市盈率计，恒指现时的8.3倍亦比96-98年的9.6-13.4倍为低。炒家推低港股谋利的空间及诱因亦相对较低。

自2009年以来，金管局透过多轮的逆周期及其他监管措施，大大强化香港银行体系的抗震能力，足以应付市场波动和资金外流带来的挑战。

金管局会继续密切监察市场发展，并作好准备随时作出应对，以保障香港的货币和金融体系稳定。（完）