香港金管局就辉山乳业的2亿美元贷款询问相关银行--消息人士

路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业(6863.HK)的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。

香港金融管理局(HKMA)一直在加强对本港银行向内地公司贷款的检查，担心当地银行日益面临内地信贷状况恶化带来的风险。

作为中国最大的奶制品公司之一，辉山乳业曾采用“创新性融资方式”，而且在香港进行的13亿美元首次公开发行获得投资者的青睐。不过当前该公司已发生未能按时偿还贷款的问题，并违反了贷款契约，董事会成员除两位以外都已退出，一名重要的高管也已失联。

一家相关银行的公司贷款团队的两位人士对路透表示，香港金管局已经就2015年发放的这笔贷款的尽职调查和信用审核工作，询问了相关银行。

另一家为辉山提供贷款银行的贷款团队的第三位消息人士称，金管局要求提供辉山乳业贷款的信息。提供贷款的银行包括，上海银行(香港)、中信银行(国际)、中国招商银行(600036.SS)、创兴银行(1111.HK)、恒生银行(0011.HK)和汇丰(HSBA.L)。

他未详述。

监管机构经常要求持牌银行提供信息，这是他们监管工作的部分内容，这样的询问并不代表有不当行为。路透无法确定，香港金管局是否已经启动正式调查。

上述消息人士中的一位称，如果银行监管机构发现贷款合规方面存在疏漏，银行可能面临正式处罚，比如罚款。

“作为金管局对银行日常监管工作的一部分，我们与该行业就不同的监管问题保持定期对话。我们不对这类对话的细节置评，”金管局一名女发言人在邮件中称。

上海银行(香港)、招商银行和创兴银行未回复置评请求。中信银行(国际)、恒生银行和汇丰未予置评。

辉山乳业的一位发言人未予置评。

香港金管局的数据显示，从2016年6月至12月，香港银行业的大陆相关贷款增加3.5%至3.6万亿(兆)港元(4,580亿美元)，相当于总资产规模的16%。

辉山去年因售后租回部分奶牛而上了头条新闻。在美国做空机构浑水发布报告对辉山的会计和债务负担提出质疑后，该公司靠债务支持增长所带来的风险备受关注。

这笔贷款的美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元(2,007万美元)。(完)