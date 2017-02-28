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中国财经 | 2017年 3月 1日 星期三 06:44 BJT

香港1月底止外汇基金总资产增至37762亿港元--金管局

路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。

其中外币资产增加464亿港元，港元资产增加998亿港元。

货币发行局帐目显示，1月底的货币基础为16,695亿港元，较去年12月底增277亿港元，升幅为1.7%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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