香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局

路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。

金管局向认可机构发出指引，自6月1日起提供予地产发展商的建筑融资的最高融资上限由地价成本的50%下调至40%；按建筑成本计的最高融资上限由100%下调至80%。而整体贷款上限亦由不超过物业完成后预期价值的60%下调至50%。

“如地产发展商的财务状况较弱（例如负债比率偏高），认可机构应考虑在适当情况下，进一步调低贷款比率。”金管局副总裁阮国恒称。

金管局指出，从不同来源取得的资料显示，虽然现时地产发展商所提供的按揭贷款总额相对认可机构提供按揭贷款的总余额，仍处于一个相对低的水平，但这些按揭贷款正加速增长，认可机构须检视向地产发展商的信贷风险。

新措施针对地产发展商向买家提供高成数按揭贷款以促销楼盘的做法渐见普遍，这些按揭贷款计划的按揭成数一般超越金管局对认可机构物业按揭贷款的审慎要求。此外，部分地产发展商的贷款审批标准比认可机构的贷款审批标准较为宽松，金管局得悉在有些个案中，地产发展商不需要借款人接受还款能力评估。

金管局亦留意到在近期买地及发展项目的地产发展商以高杠杆的方式为其项目进行融资。在少数个案中，地产发展商分别从不同认可机构借得贷款作为全数买地成本的资金来源。认可机构向这些地产发展商提供建筑融资贷款，可能会大大增加其面对的信贷及道德风险。

监于这些发展，金管局认为有必要加强认可机构借贷予地产发展商的信贷风险管理。

另外，金管局还要求本地认可机构对提供高成数按揭地产发展商的信用风险承担预留充足资本。为此，在某些情况下，对于地产发展商的信用风险承担，在内部评级基准计算法下风险权重将设有下限，而在标准计算法下风险权重将向上调整。经调整的风险权重是根据地产发展商的按揭贷款水平而厘定。

金管局称，以上的资本要求将分两个阶段实施。在第一阶段（由2017年8月1日起），经调整的风险权重将适用于认可机构对相关地产发展商由即日起产生的新信用风险承担；在第二阶段（由2018年8月1日起），措施将应用至认可机构对相关地产发展商的所有现有信用风险承担。

金管局并称，会对认可机构进行专题检查，确保它们在审批地产发展商的借贷时，继续遵循审慎的审批标准。金管局亦会留意市场发展，按需要适当调整和加强认可机构向地产发展商贷款的监管要求。

尽管美国加息周期已经开始，惟香港银行体系资金充裕，借贷利率仍处于相对低水平，令市民买楼意慾不减，带动本地私人住宅楼价持续上涨，根据政府以及物业代理统计的价格指数近月屡创新高，而物业成交量亦见上升，香港土地注册处的数字显示4月住宅买卖合约宗数按月升21%，为七个月来最多。（完）