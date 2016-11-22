香港金管局与中资企业协会签署企业财资中心发展谅解备忘录

路透香港11月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，与香港中资企业协会签署谅解备忘录，以建立合作框架，帮助更多中资企业在港设立财资中心。

金管局新闻稿称，“在内地经济进一步开放以及‘一带一路’政策下，将有更多中资企业进行海外投资，而建立企业财资中心能够帮助中资企业更有效地管理流动资金、控制风险和节省成本。”

根据谅解备忘录，金管局将与中企协会合作，进一步提升中资企业对企业财资中心的认识，以及加深中资企业认识香港在企业财资中心方面的政策。

香港中企协会于1991年成立，目前拥有1,000多家会员公司，其中包括众多大型国有或国有控股企业、各省市企业以及民营企业。

现时不少中资企业已在香港设立企业财资中心，如中国远洋海运集团以及中国广核集团。金管局称，从市场了解到，不少在港设有业务但仍未设立财资中心的中、外企业，当中一部分正在筹备成立财资中心，亦有一些打算进一步利用香港集中管理集团的海外财资业务，以达至更大的规模效益。

香港政府已完成《税务条例》的修订，在符合指明条件的情况下，企业经营集团内部融资业务的相关利息支出在计算利得税时可获扣除，而就合资格企业财资中心的指明财资业务的相关利润则可获宽减利得税50%（即降至8.25%），此举进一步吸引跨国企业将财资活动集中在香港。

根据中国商务部资料，内地企业“走出去”投资海外，对外直接投资额由1995年约2亿美元急升到2015年1,457亿美元。香港在中国对外直接投资的占比亦由1995年的11%上升到2015年的62%，是中国对外直接投资的跳板。（完）