香港金管局上调贴现窗基本利率25个基点至1.25% 跟随美国加息

路透香港3月16日 - 香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.25%，跟随美联储稍早宣布加息25基点；此为金管局自去年12月中以来再次调整基本利率。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。