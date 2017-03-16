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中国财经 | 2017年 3月 16日 星期四 08:15 BJT

香港金管局上调贴现窗基本利率25个基点至1.25% 跟随美国加息

路透香港3月16日 - 香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.25%，跟随美联储稍早宣布加息25基点；此为金管局自去年12月中以来再次调整基本利率。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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