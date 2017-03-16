香港金管局上调贴现窗基本利率25个基点至1.25% 跟随美国加息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月16日 - 香港金融管理局周四宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.25%，跟随美联储稍早宣布加息25基点；此为金管局自去年12月中以来再次调整基本利率。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。
香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。