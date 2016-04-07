香港金管局筹建“一带一路”融资合作平台 期望今夏启动--总裁

路透香港4月7日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周四称，金管局筹建的“一带一路”融资合作平台，期望于今年夏季正式启动，届时将公布成员名单以及具体工作计划。

他在最新专栏《汇思》撰文指出，应财政司司长在今年度财政预算案的要求，金管局正在密锣紧鼓筹备“基建融资促进办公室”（IFFO），旨在汇聚投资者、银行和金融业界，促进一带一路沿线地区基建项目的投资。

“一带一路基建项目虽有大量融资需求，但沿线地区能引入的投资和项目仍不是太多，”他说，“金管局牵头成立IFFO这个平台，目的是希望汇聚主要持份者，包括资金提供者（例如私募基金、主权基金及银行等）、项目发展者（有能力开发和营运大型基建的企业）和一带一路沿线国家等。”

陈德霖并称，金管局已就IFFO的成立联系过多个相关的国际金融组织，并得到世界银行旗下的国际金融公司、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行和丝路基金等的支持。

“我们正积极邀请有兴趣参与一带一路建设的公私营企业加入这个新建平台，目前进展良好。”他说。

金管局指出，在广义上，一带一路可以涵盖超过60个国家，人口约45亿，占全球六成；国民生产总值23万亿美元，只占全球约三成。人均生产值介乎600美元至90,000美元，可见一带一路沿线国家所处的经济发展阶段十分悬殊，当中不少新兴国家的基础建设相对落后，掣肘经济和社会的发展，但这亦意味着这方面存在巨大的发展空间，是一带一路战略的发展重点。

据亚洲开发银行估计，由2010年至2020年，单是亚洲新兴国家的基建发展便需要约8万亿美元（约62万亿港元），这个巨额的资金缺口，反映基建融资庞大的潜在商机。

另一边厢，市场不乏对基建投融资感兴趣的投资者。纵然基建项目的投资年期较长，但项目营运期内可以产生较稳定的现金流和投资回报，故近年开始有主权基金、保险基金及机构投资者对基建投资产生兴趣。（完）