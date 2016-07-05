香港金管局“一带一路”融资促进平台正式启动 获41个合作伙伴

路透香港7月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周一称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）正式启动，已加入合作伙伴共41个。

金管局副总裁兼IFFO主任余伟文向记者表示，IFFO的职能包括提供一个资讯交流和经验分享的平台、推广市场及产品发展，旨在透过有效的金融中介及与主要持份者合作把基建项目转为可投融资的项目，但IFFO本身不是融资参与者，亦不会提供交易配对。

“IFFO的运作模式是非正式及开放式，且灵活及具弹性。”他说。

IFFO的合作伙伴除了世界银行辖下的国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）、中国国家开发银行[CHDB.UL]等多边发展银行和政策银行之外，亦有著名投资机构中国投资公司、安大略省教师退休金计划、加拿大养老基金投资公司、亚洲最大基建投资者麦格理集团以及著名基金公司贝莱德(BLK.N)、黑石集团。

此外，合作伙伴还有在基建项目方面具有开发技术或营运能力的企业--香港的中电集团、港铁(0066.HK)和中国长江三峡集团公司等等。而担任IFFO顾问的是冯氏集团主席冯国经以及GE公司副董事长庄睿思（John G. Rice）。

余伟文指出，很多国际性讨论焦点落在如何提高基建项目的投资回报，IFFO希望透过聚集所有持份者，使投资模式变得更容易，亦为项目引入私人资金，以提高投资兴趣。

他并称，2010-20年间亚洲的基建投资需求共达8万亿美元，香港可帮助收窄亚洲及一带一路国家的资金缺口。金管局期望IFFO于第四季开始组织研讨会让合作伙伴交流及分享于新兴市场基建项目的投资经验。

金管局今天分别与世界银行旗下国际金融公司以及全球基础设施中心（Global Infrastructure Hub）签署谅解备忘录。IFC与金管局将会利用IFFO平台，合作推动更有效率及有利于基建投融资的市场环境。而GIH与金管局将会透过推动技能提升、分享资讯与最佳参考规范，以及促进基建融资交易，推广优质及具投资潜力的基建项目。GIH为按照20国集团领导人决定而于澳洲注册成立的非牟利组织。

以下为IFFO合作伙伴名单（截至2016年6月27日）：

1. 农业银行香港分行

2. 香港机场管理局

3. 亚洲开发银行

4. 中国银行

5. 中银香港

6. 交通银行

7. 三菱东京UFJ银行

8. 贝莱德

9. 黑石集团

10. 加拿大养老基金投资公司

11. 建设银行

12. 建行亚洲

13. 国家开发银行

14. 中国投资公司

15. 中国石油天然气集团公司

16. 中国长江三峡集团

17. 中非发展基金

18. 中信资本

19. 中电集团

20. 国新国际投资有限公司

21. 瀚亚投资

22. 中国进出口银行

23. 通用电气

24. 全球基础设施中心

25. 香港贸易发展局

26. 汇丰控股

27. 香港上海汇丰银行

28. 中国工商银行

29. 工行亚洲

30. 国际金融公司

31. 毕马威会计师事务所

32. 麦格理集团

33. 香港铁路有限公司

34. 多边投资担保机构（世界银行集团成员）

35. 安大略省教师退休金计划

36. 罗兵咸永道会计师事务所

37. 丝路基金

38. 渣打银行

39. 渣打香港

40. 三井住友银行

41. 美国德太投资（TPG）（完）