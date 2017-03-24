香港去年第四季储值支付交易总额约303亿港元 消费为主--金管局

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透香港3月24日 - 香港金融管理局（HKMA）周五首次发布统计数字显示，2016年第四季储值支付交易总额大约303亿港元，并以消费占绝大多数。
统计显示，包括支付宝、PayPal(PYPL.O)在内的15间储值支付工具营运商于去年第四季录得交易总额297.24亿港元，其中消费支付占比98.2%，个人对个人转帐（P2P）占1.8%；消费金额之中，销售点与网上分别占61%及39%。
期内总交易量为14.08亿宗，以此计算平均每宗交易额约21港元；而使用中的储值支付工具帐户共4,049万个。
自2015年11月《支付系统及储值支付工具条例》实施以来，金管局分批发牌，现时除了支付宝和PayPal之外，其余营运商分别是八达通卡、三三金融、大新银行(2356.HK)、交银银行(3328.HK)(601328.SS)、快易通、易票联、财富数据、通汇、侨达国际、香港电讯(6823.HK)、Optal Asia、TNG以及UniCard。
另外，金管局公布，去年第四季信用卡交易总额为1,672亿港元，按季增加11.0%，按年升4.0%；总交易量1.52亿宗，平均每宗交易金额约1,102港元。
截至第四季末，在市面流通的信用卡总数为1,918万张，按季下趺0.1%，按年上升0.7%。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。