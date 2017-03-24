香港去年第四季储值支付交易总额约303亿港元 消费为主--金管局

路透香港3月24日 - 香港金融管理局（HKMA）周五首次发布统计数字显示，2016年第四季储值支付交易总额大约303亿港元，并以消费占绝大多数。

统计显示，包括支付宝、PayPal(PYPL.O)在内的15间储值支付工具营运商于去年第四季录得交易总额297.24亿港元，其中消费支付占比98.2%，个人对个人转帐（P2P）占1.8%；消费金额之中，销售点与网上分别占61%及39%。

期内总交易量为14.08亿宗，以此计算平均每宗交易额约21港元；而使用中的储值支付工具帐户共4,049万个。

自2015年11月《支付系统及储值支付工具条例》实施以来，金管局分批发牌，现时除了支付宝和PayPal之外，其余营运商分别是八达通卡、三三金融、大新银行(2356.HK)、交银银行(3328.HK)(601328.SS)、快易通、易票联、财富数据、通汇、侨达国际、香港电讯(6823.HK)、Optal Asia、TNG以及UniCard。

另外，金管局公布，去年第四季信用卡交易总额为1,672亿港元，按季增加11.0%，按年升4.0%；总交易量1.52亿宗，平均每宗交易金额约1,102港元。

截至第四季末，在市面流通的信用卡总数为1,918万张，按季下趺0.1%，按年上升0.7%。（完）

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