美国利率正常化过程不确定性增加 需谨慎管理风险--香港金管局

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港6月16日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国利率正常化过程的步伐出现较大的不确定性，因此需要谨慎管理风险。
发言人并称，除了美国因素之外，国际环境变数加大，尤其是英国脱欧公投，也可能会影响全球货币及金融环境。
金管局说，注意到美联储公开市场委员会指出近期美国劳工市场增长放缓，但经济增长似乎有所提升。不过，委员会仍预期美国利率将缓慢渐进地上升，但实际走势仍将视乎经济数据。
美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次，但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
亚洲股市周四早盘小涨，此前美联储保持指标利率不变，并暗示短期内市场可寄望相对宽松的流动性状况，同时美元兑其他货币下跌。
香港股市受压，恒生指数.HSI今早开低后继续向下，香港时间11:09，跌1.86%，因投资者担忧美国7月仍有加息的可能性以及下周英国脱欧公投，令市场短期风险增加。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。