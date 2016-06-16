美国利率正常化过程不确定性增加 需谨慎管理风险--香港金管局

路透香港6月16日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国利率正常化过程的步伐出现较大的不确定性，因此需要谨慎管理风险。

发言人并称，除了美国因素之外，国际环境变数加大，尤其是英国脱欧公投，也可能会影响全球货币及金融环境。

金管局说，注意到美联储公开市场委员会指出近期美国劳工市场增长放缓，但经济增长似乎有所提升。不过，委员会仍预期美国利率将缓慢渐进地上升，但实际走势仍将视乎经济数据。

美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次，但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

亚洲股市周四早盘小涨，此前美联储保持指标利率不变，并暗示短期内市场可寄望相对宽松的流动性状况，同时美元兑其他货币下跌。

香港股市受压，恒生指数.HSI今早开低后继续向下，香港时间11:09，跌1.86%，因投资者担忧美国7月仍有加息的可能性以及下周英国脱欧公投，令市场短期风险增加。（完）