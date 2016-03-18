香港金融发展局建议引入股权众筹活动监管制度 促进市场发展

路透香港3月18日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周五发表报告建议引入股权众筹活动监管制度，以促进市场发展。

金发局主席史美伦称，网络金融已成为金融服务业日益重要的领域之一，亦代表金融系统在机构及零售层面演化的一个主要趋势，而股权众筹活动是金融科技活动的一个主要范畴，不但革新了融资的方法，亦开创了群众参与的先河，香港应该缔造一个适当的方案，以容纳和监管股权众筹活动。

“金发局建议调整现有的规管架构以促进股权众筹活动在香港的发展，藉此把握业界的机遇，并应对在保障投资者方面的新挑战。”她并说。

报告建议，香港可以考虑不同的方案，包括为股权众筹订立完备的法规、不作任何改动且维持现状以及引入规管措施。引入规管措施包括在若干情况下，豁免遵守适用于公开发售股份的招股章程制度的要求，并通过发牌监管股权众筹平台，以及为投资者订立风险承担限制等。

报告认为，在作出政策选择时，有关方面必须在鼓励创优革新、推动创业精神，及为投资者提供保障两者之间求取平衡。然而，报告亦指出，由于投资者最终必须承担各自的投资风险，投资者的审慎选择仍是十分重要的。

中国央行已表态支持并规范第三方支付、众筹和P2P借贷平台等互联网金融业态发展。而中国证监会此前称，股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动，但一些机构开展的冠以股权众筹名义的活动，是通过互联网形式进行的私募股权融资行为，因此正制定股权众筹融资试点的监管规则，将适时向社会公开征求意见。（完）