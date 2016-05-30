前香港金管局总裁任志刚澄清未开立LinkedIn账户 已向警方举报

路透香港5月30日 - 前香港金融管理局总裁、现任中国金融学会执行副会长任志刚周一发表声明称，有人假冒他在LinkedIn开立账户，并已向警方举报。

任志刚指出，近日有人假冒他本人，在LinkedIn开设账户，并发出电邮邀请，企图参与别人的LinkedIn网络。

他说，“我谨此澄清，本人没有亦未计划开立LinkedIn账户，而任何声称由我发出，并拥有我个人背景资料的LinkedIn电邮均属伪冒，请收件人谨慎处理。”

他并称，“我已经向香港謷方举报上述案件。”

任志刚是金管局首位总裁，执掌16年半，1983年协助制定联系汇率制度，1997年出招击退狙击港元的国际炒家。

他于2009年9月底退休后专注于学术研究，现时担任中国人民银行下属中国金融学会执行副会长，亦是香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所杰出研究员。（完）