前香港金管局总裁任志刚澄清未开立LinkedIn账户 已向警方举报

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月30日 - 前香港金融管理局总裁、现任中国金融学会执行副会长任志刚周一发表声明称，有人假冒他在LinkedIn开立账户，并已向警方举报。
任志刚指出，近日有人假冒他本人，在LinkedIn开设账户，并发出电邮邀请，企图参与别人的LinkedIn网络。
他说，“我谨此澄清，本人没有亦未计划开立LinkedIn账户，而任何声称由我发出，并拥有我个人背景资料的LinkedIn电邮均属伪冒，请收件人谨慎处理。”
他并称，“我已经向香港謷方举报上述案件。”
任志刚是金管局首位总裁，执掌16年半，1983年协助制定联系汇率制度，1997年出招击退狙击港元的国际炒家。
他于2009年9月底退休后专注于学术研究，现时担任中国人民银行下属中国金融学会执行副会长，亦是香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所杰出研究员。（完）
(记者 雷美珍； 审校 杨淑祯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)