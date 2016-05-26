香港22个网上银行账户发现未授权股票交易 涉及约4,600万港元

路透香港5月26日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，共有22个网上银行账户发现未授权股票交易，涉及约4,600万港元。

金管局此前发现有香港银行的个别网上股票户口被不法之徒入侵，盗用户口进行股票买卖，事件引起社会广泛关注。

发言人今天披露，截至本月25日，有3家银行共22个网上银行账户发现未授权股票交易，涉及的交易金额4,597万港元。

“现时确认有损失的个案为9宗，涉及的损失金额为156万港元，相关银行已作出全数赔偿。”发言人称。

另有9宗个案涉及未授权买入的股票往后股价有所上升，最后股票卖出价高于买入价，所以没有导致任何损失，因此部分个案背后的目的仍有待调查。

至于余下较近期的4宗个案，现时未确定是否有损失或损失的确实金额，金管局会继续跟进，确保银行按照《银行营运守则》处理有关个案，除非客户作出欺诈或严重疏忽行为，如未能妥善保管接驳电子银行服务的设备或密码，否则客户无须对因经其帐户进行的任何未经授权交易而蒙受的直接损失负责。

金管局重申，所有个案并没有涉及未授权的资金转拨，原因是资金调拨一般受双重认证的保障。

发言人称，已与银行业深入讨论如何进一步加强网上股票交易的保安措施，并已要求银行须提升侦测可疑交易的机制及就每一宗网上股票交易向客户发出交易提示，亦须因应客户的需要及有关的风险采取额外的保安措施。金管局鼓励其他银行仿傚大型零售银行在股票交易前采取双重认证确认身份的做法。

黑客的攻击手法层出不穷，近年香港的网络攻击个案大幅增加，为进一步提升银行应对网络风险的能力，金管局正在与银行业制定网络防卫计划，最快今年内推行。（完）