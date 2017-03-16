香港主要银行暂不升息 金管局吁别低估利率正常化对资产市场影响（更新版）

(新增本地主要银行反应及评论)

路透香港3月16日 - 香港金融管理局周四宣布跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.25%。本地主要银行继续按兵不动，暂不上调最优惠利率（P），意味着影响楼市的按揭成本暂时不变。

不过，金管局总裁陈德霖表示，不要低估美元和港元利率正常化对本地资产市场可能带来的影响，但对楼市的影响则仍需一些时间观察。

陈德霖表示，美元利息上升肯定会影响全球资金流向和资产市场，香港亦不会例外，未来港元利率一定会逐步跟随美息上升，并提醒市民不要低估这对香港资产市场的影响。

＂虽然现时难以预测港元利率上升的实际速度，但要注意按揭贷款一般长达20-30年，大家要小心衡量本身在港元利率正常化后的财务承担能力，个人和企业要加强注意利率风险，不要过度借贷。＂他说。

在超低利率及供应短缺等多种因素助推下，香港楼市自2009年起开始的牛市延续至今，住宅楼价去年11月突破2015年9月的历史高位后，升势未止。

陈德霖表示，根据最新预测，估计美国由现时至2019年将会加息8-9次，短期美国利率可能升至3%的水平。

金管局今早亦宣布，基本利率根据预设公式上调25基点至1.25%，为金管局自去年12月中以来再次调整基本利率。上调基本利率的举措是因应美国调高联邦基金利率的目标区间25基点而作出。

香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度，因此港元利率通常跟随美元利率走势。

不过银行会按本身资金成本等决定是否上调最优惠利率（P）。汇丰银行及渣打香港已宣布，维持P不变，分别为5%及5.25%。

美国由2015年12月起三次升息，香港银行都没有上调P。因银行同业资金充裕，且银行间对按揭贷款竞争激烈。由于现时按揭利率一般以银行同业拆息（HIBOR）加某个百分比，或P减某个百分比计算，而选择H按的因HIBOR不时变化，故银行让按揭供款人能以P按利率封顶。P继续维持不变，意味着供款人的负担暂未受影响。

中原按揭经纪董事总经理王美凤表示，是次美国加息0.25%后，美国联邦基金利率仍属海啸前历史最低水平，估计最快需待美国联邦基金利率升至1.25厘至1.5厘水平，即美国今年第三次加息后，P才较大机会需上调；料本港今年最多只会上调P一次，加幅最多0.25厘，今年底按揭利率仍会处于2.5%以下。

现时香港银行的最优惠利率分为两类，汇丰、恒生、中银香港等P为5%；渣打、东亚、中信银行等则为5.25%。

**港息短期走向难预测**

陈德霖表示，即使美联储今年再加息两次，但对香港短期利息走向不易预测，因为港美息差造成资金流的实际速度和何时发生难以估计。

此外，香港经济和资产市场也可能受其他外来因素影响，例如美国新政府贸易政策会否出现贸易纠纷甚至贸易战、今年欧洲一些国家大选，会否出现黑天鹅事件、还有其他难以预料的地缘政治风险会否发生，这些因素都会引起市场动荡。虽然如此，但港元利息未来一定会跟美息上升。

在美国利率正常化中，美息比港息高会造成息差，导致港元流出，从而令港汇触及7.85的弱方兑换保证。陈德霖指这是联汇下正常运作，故此当港汇触及7.85时，市场不用反应过敏。

他指出，香港银行同业资金充裕，但即使同样充裕的情况下，过去HIBOR一个月拆息也会出现变化，例如今年1月一个月HIBOR拆息曾升至0.6-0.7%的较高水平，但近期又回落，而当时美国尚未加息，也没有资金流出情况。

＂所以表示HIBOR移动受一系列因素影响，但肯定息差是造成这个变动的因素。＂陈德霖说。

他并表示，加息对楼市的影响仍需多点时间观察。对于近期发展商频频以高价投地，他指不会评论个别情况，但整体而言金管局要求银行尤其在批出大额贷款予发展商投地或建设时，要秉持高的信贷审视标准，对于借款人还款能力和抵押品价值安排做妥善管理。

莱坊高级董事和估价及谘询部主管林浩文表示，他相信加息令楼市大跌机会不大，估计今年楼价仍有5%的上升空间。就现时情况，本港经济及政府政策持续性比较重要，因现时六、七成买家都是＂打工仔＂，政府政策变化会影响购买力及市民负担能力。（完）