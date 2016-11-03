香港金管局发言人称美国12月加息机会相当高 应审慎管理风险

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国12月加息机会相当高，应审慎管理风险。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。
金管局发言人表示，美联储昨天决定维持利率不变，市场普遍预期在12月会议加息的机会相当高。即使美联储下月加息，往后美国利率正常化的步伐仍然存在不确定性。
“我们提醒银行、企业以至个人都应继续保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。”发言人说。
香港股市恒生指数.HSI周四早盘先跌后升，本地时间10:04，恒指升0.14%，主要受助于友邦保险(1299.HK)、建行(0939.HK)以及中国移动(0941.HK)的涨势。而升幅最大蓝筹股为华润电力(0836.HK)及中国海外发展(0688.HK)。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。