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中国财经 | 2016年 11月 3日 星期四 11:26 BJT

香港金管局发言人称美国12月加息机会相当高 应审慎管理风险

路透香港11月3日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国12月加息机会相当高，应审慎管理风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。

金管局发言人表示，美联储昨天决定维持利率不变，市场普遍预期在12月会议加息的机会相当高。即使美联储下月加息，往后美国利率正常化的步伐仍然存在不确定性。

“我们提醒银行、企业以至个人都应继续保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。”发言人说。

香港股市恒生指数.HSI周四早盘先跌后升，本地时间10:04，恒指升0.14%，主要受助于友邦保险(1299.HK)、建行(0939.HK)以及中国移动(0941.HK)的涨势。而升幅最大蓝筹股为华润电力(0836.HK)及中国海外发展(0688.HK)。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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