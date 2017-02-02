香港金管局发言人称美国循序渐进加息条件增强 须审慎管理风险

路透香港2月2日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国循序渐进加息条件增强，须审慎管理风险。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。

金管局发言人在一份声明中称，美联储决定维持利率不变，并表示美国经济表现逐步接近美联储的全面就业和物价稳定的政策目标，令今年循序渐进加息的条件增强。

“随着美国利率逐渐正常化，全球资金流向、汇率和资产市场都可能会受到影响。”发言人说，“我们继续提醒银行、企业以及个人保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。”

美国兑一篮子主要货币周三缩小涨幅，因对美联储没能对升息采取更鹰派立场感到失望，尽管好于预期的美国经济数据提振美元。

香港股市恒生指数.HSI周四开低0.04%后转升，香港时间09:31，恒指升0.1%，国企指数.HSI升0.06%。（完）