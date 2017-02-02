香港金管局发言人称美国循序渐进加息条件增强 须审慎管理风险

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港2月2日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，美国循序渐进加息条件增强，须审慎管理风险。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。
金管局发言人在一份声明中称，美联储决定维持利率不变，并表示美国经济表现逐步接近美联储的全面就业和物价稳定的政策目标，令今年循序渐进加息的条件增强。
“随着美国利率逐渐正常化，全球资金流向、汇率和资产市场都可能会受到影响。”发言人说，“我们继续提醒银行、企业以及个人保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。”
美国兑一篮子主要货币周三缩小涨幅，因对美联储没能对升息采取更鹰派立场感到失望，尽管好于预期的美国经济数据提振美元。
香港股市恒生指数.HSI周四开低0.04%后转升，香港时间09:31，恒指升0.1%，国企指数.HSI升0.06%。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。