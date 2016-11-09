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中国财经 | 2016年 11月 9日 星期三 16:16 BJT

香港金管局总裁称美大选引发市场波动 惟港元和离岸人民币持稳

路透香港11月9日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定。

陈德霖在一封电邮中称，美国总统选情出乎市场意料，香港金管局留意到今天环球股市和外汇市场大幅波动。尽管环球市场波动，港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定。

他并说，“一如以往，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。”

美元兑其他主要货币周三大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位，因为美国大选最新进展表明，共和党候选人特朗普有望意外胜选，这令全球金融市场大幅波动。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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