香港金管局总裁称美大选引发市场波动 惟港元和离岸人民币持稳

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月9日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周三称，美国总统选举引发环球股市和汇市大幅波动，惟港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定。
陈德霖在一封电邮中称，美国总统选情出乎市场意料，香港金管局留意到今天环球股市和外汇市场大幅波动。尽管环球市场波动，港元和离岸人民币的利率和汇率仍然保持稳定。
他并说，“一如以往，在有需要时金管局随时可以为银行体系提供流动性支持。”
美元兑其他主要货币周三大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位，因为美国大选最新进展表明，共和党候选人特朗普有望意外胜选，这令全球金融市场大幅波动。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。