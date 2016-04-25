香港《信报》：胡萝卜与大棒子 贷款负息效用成疑

（4月25日社评）

美国联储局和日本中央银行将于本周议息，从利率期货行情观之，美息不变当无悬念，值得注意的反而是日本央行会否推出＂新招＂刺激经济。滙市上周五对相关传闻已作出反应，日圆跌穿111兑1美元水平、兑港元亦7算不保。

彭博引述知情人士报导，日本央行正考虑对旗下两项信贷工具实施负利率。一经落实，银行日后循此途径向央行借钱，非但毋须支付利息，反而有息可收。

世上没有如此＂便宜＂的事，传闻中可能实施负利率的两项信贷工具，其一旨在促进银行向日本高增长行业提供发展资金，另一仅适用于对增加长期信贷供应有贡献的银行。换句话说，若无法配合这两项信贷工具的政策目标，银行即使＂厚颜＂伸手，亦不能享受央行提供的负息贷款。

日本央行有意把负利率政策由存款层面延伸至贷款领域，背后有两种解读，第一种自然是央行向银行提供诱因增加放款，为刺激经济添柴添火。

第二种解读充满争议性，却可能切中日本央行要害。自从负利率实施以来，银行在央行存钱要支付利息，但基于对存款流失的忧虑，银行无法轻易向存户转嫁负利率，令本已艰难的经营环境雪上加霜，业界怨声载道之余，市场对银行股亦多了一重戒心。沿此路进，超额准备金负利率恍如惩罚银行的大棒子，而信贷工具负利率则是央行为弥补对银行＂亏欠＂而提供的胡萝卜。

撇开日本央行有否向业界＂跪低＂不谈，假设负利率政策真的在贷款层面落实，对刺激经济将有多大效用？实际情况如何，当然要待措施正式推行后方有头绪。然而，定向长期再融资操作（targeted long-term refinancing operations, TLTROs）早已成为欧洲央行＂常设工具＂，符合要求的银行可获欧央行提供负息贷款（最低负零点四厘，跟超额准备金利率看齐）。此法在日本推行后能否产生激励借贷改善经济之效，欧洲经验大有可供借监的地方。

欧洲央行本月向欧罗区商业银行进行的调查发现，今年首季企业贷款需求持续下降，受访的贷款业务主管中，表示信贷录得增长者，比率连两成也不到，欧洲央行以＂危险的低水平＂来形容此一局面。更令人担心的是，被问及过去六个月如何使用央行提供的额外流动性时，141名受访者中，没有任何一人回答量宽

和TLTROs等措施对增加银行贷款有＂重大贡献＂；只有30人以＂有一定贡献＂应之；多达70人即半数回答，欧洲央行提供的额外流动性对信贷环境基本上没有影响。受访者围绕未来六个月的展望，跟过去六个月几乎一模一样。

欧洲央行每月购买800亿欧罗资产、向合资格银行提供长达四年的负息贷款，并以超额准备金负利率＂赶钱出街＂，惟最新贷款调查显示，信贷活动依旧一池死水。从欧洲央行多管齐下仍无法扭转局面可见，问题出在信贷需求而非供应条件有多吸引。日本与欧洲同病相怜，即使真的如传闻般把负利率政策延伸至贷款领域，效果亦不容乐观。

理论上，只要银行能维持一定息差，不管利率是正是负，都有赚钱空间。问题是，求借要支付利息，放贷则有息可收，乃银行业千百年来的营运基础。负利率改变了这个＂天经地义＂传统，由此衍生的反效果，从负息实施后日圆不跌反升等不寻常现象可见一斑。以胡萝卜抵消大棒子是否有助遏抑圆滙，还看消息初露引发的＂意外＂效应过后，投资者如何消化这一传闻中的＂新招＂。（完）