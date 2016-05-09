香港《星岛日报》：债务如山压颠簸下前行

（5月9日社评）

投资界有谓「五穷六绝七翻身」，传统五、六月股市被看淡，投资者倍审慎。踏入五月首周，港股已下跌近千点，而且不利消息频传，尤其外资不断警告中国债务危机会爆破，内地楼市又泡沫膨胀，再加上外贸进出口再次下跌，确令人对经济前景忧虑加深。

内地债务危机恶化，早前大炒家索罗斯警告会爆破，引发官方媒体高调反击。上周，《经济学人》杂志亦以「将来临的债务爆破」为题，指内地债务总额两年间由占本地生产总值的一倍半，急速上升至二点六倍，过往若出现如此债务急升情况，一般也会以金融危机告终，中国也难例外，更认为中国金融系统混乱，政府驾驭经济能力正在削弱，资金外流压力巨大，呼吁中国政府煞停人民币国际化，预留弹药应对危机。

《经济学人》对中国经济前景看得甚淡，怀疑论者当然可再以「外资唱衰」来反驳，但内地债务危机恶化是不争的事实，中央政府着力处理，必然会掣肘未来利用政策提振经济的空间，再以大规模投资刺激经济的情况难再出现，势令经济下行周期延长，反弹力度减弱。

过去一年，为了保持经济增长，中央支持银行加大信贷力度，可是不少资金没有流入实体经济，而且流入楼市、金属商品市场炒作，令一线城市泡沫逐步蔓延至二三线城市，楼市泡沫危机扩大。金属商品价格在疲弱需求下节节上升，亦拜游资炒作所赐。这些资产价格泡沫化，但实体经济疲弱的现象，正在打击内地银行资产质素及盈利能力，近日多家银行派发成绩表，盈利增长停步不前，要靠降低坏帐覆盖比率粉饰盈利，但却牺牲了银行应对未来环境恶化的能力。

另一点令人关注的，是人民币国际化步伐近数月有放慢迹象。中国去年汇改引发人民币贬值潮及资金大举外流，中央始料不及，要以行政手段干预银行跨境资金流动，及在离岸人民币市场出手扞衞汇价，才勉强把贬值与资金流失的压力止住。之后，中方财金官员已鲜有在公开场合谈及推进人民币国际化，本港财金界亦同意，人民币国际化步伐有所放慢，这种趋势亦不利内地经济改革及市场化发展。

屋漏逢夜雨，内地昨日公布上月进出口情况殊不乐观，按年出口由升转跌，进口跌幅更逾一成，反映外贸与内需两头拉动经济的马车已马倦人颓。美国及欧洲等出口市场经济动力不足，上周美国非农业新增职位仅十六万个，远远低于预期的二十万个，亦为七个月来最慢增长，反映当地复苏力度在转弱。至于欧洲，英国六月公投会否脱鈎构成重大不稳定因素，一旦脱欧，欧盟以至欧罗如何走下去仍有疑问，这亦对经济复苏造成重大压力。

面对中外种种挑战，经济前景绝非坦途，本港亦只得在颠簸下前行，不仅五穷六绝月份，在下半年以至明年初，都要格外审慎，步步如履薄冰。不过，经济常起落，兴衰有周期，港人不要失去自信心，逆境做好部署，待经济黎明到来，尽快重新上路。