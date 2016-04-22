香港《信报》：美钞换人头 故事说不完

（4月22日社评）

美国发行的货币，自然是美元或者美钞，英文俗称Greenback。美元有时又叫作＂美金＂，原因是这一种世界上最强势的货币，在二次世界大战之后，随着列强国力渐衰而美国一枝独秀，拥有等同于黄金的特殊地位。而确保美元特殊地位的，是各国协定的＂布列顿森林系统＂（Bretton Woods System），美元被视作国际货币秩序的定海神针。本来金光四射的美元，尽管在上世纪七十年代经历过多次经济危机出现大贬值，导致布列顿森林系统崩溃，无法再与黄金维持固定滙率，然而美金的称谓早已深入民心。如此情况就好比香港的地铁，虽然机构改名为港铁多时矣，但地铁之名仍然是人人宣之于口的普遍叫法。

美金是举世公认的硬货币，美国以外的流通量，比起美国本土更多，因此，美钞改版理论上是全人类也有必要关心一下的金融事情。美国财政部宣布，美钞在2020年将以新面貌示人，主要的改动是＂换人头＂。当中最瞩目的是20元面额的美钞，沿用多年的美国第七任总统杰克逊（Andrew Jackson）届时会靠边站，取而代之的是十九世纪勇敢反抗奴隶制度的先驱女将哈丽雅特塔布曼（Harriet Tubman），她自己既是一位逃亡的黑奴，亦帮助过许多黑奴逃亡，被誉为＂黑摩西＂或＂摩西祖母＂。这次是事隔100年后，再有女性头像印在美钞上，亦是首次有黑人成为美钞头像。对上一次现身于美钞的女性，是美国首任总统华盛顿的夫人玛莎（Martha Washington），其头像于十九世纪末登上1美元银币券。

被取代的杰克逊没有彻底消失，他只是让位而被移到新钞票的背面而已。有趣的是，杰克逊是一位蓄奴人士，如今跟反蓄奴的塔布曼背对背并存，可以说是让钞票持有人＂跟住矛盾去旅行＂。

关于美钞的故事，三日三夜说不完，当中既有可歌可泣的历史，也有穿凿附会的野史。就以这次换人头的一系列改版为例，身为自由斗士的塔布曼固然是一位极具象征意义的人物，民主党两位总统参选人希拉莉和桑德斯亦击节赞赏，另外如已故黑人民权领袖马丁路德金的肖像，登上五元美钞的背面，同样是可圈可点。难怪财政部长杰克卢（Jack Lew）表示，重新设计的钞票样式，更能反映美国的历史。

至于野史，虽然未可尽信，但情节更加扣人心弦。光以1元美钞的图案来说，一个透着诡异气氛的金字塔，加上塔顶的一只＂上帝的眼睛＂，再配以几个未必人人看得懂的拉丁文，历来引发无数富于想像力的臆测，其中一个传说涉及两位总统的遇刺身亡。简单而言，金字塔和上帝的眼睛代表势力庞大的神秘组织＂共济会＂（Freemasonry），亦称作＂自由石匠工会＂，共济会成员包括历任美国总统，还有负责发行美钞的联邦储备局诸色人等。历任美国总统之中，不是共济会成员的只有林肯和甘乃迪，于是这两位总统被暗杀了。

林肯和甘乃迪之死，究竟怎样跟共济会扯上关系呢？阴谋论家认为，共济会操控了联储局，联储局发行美钞，等于共济会操控了美国甚至全球的金融命脉，林肯和甘乃迪不是共济会成员，妄想把发钞权收归国有，无异于与虎谋皮，最终非死不可！

姑勿论这些煽情故事是否可信，联储局发行美钞，通过买卖美国国债来执行货币政策，履行中央银行的职责，乃不争之事实，而联储局向来既不接受美国国会拨款，决策又毋须得到美国总统批准，是名正言顺的＂独立王国＂。最近，共和党总统参选人特朗普再次口出狂言，表示一旦当选总统，将会撤换联储局主席耶伦。特朗普认为，必须削弱联储局权力，包括容许国会对联储局进行审计。

要是共济会致命的神秘力量真的存在，特朗普撤换联储局主席之日，恐怕又是继林肯和甘乃迪遇刺之后，另一个由美钞引伸出来的煽情故事了。（完）