《信报》：王毅＂赴日＂有助G20峰会缓和气氛

（8月23日社评）

中国女排在＂铁榔头＂教练郎平带领之下喜极而泣，相隔12年在里约重夺奥运金牌，非凡的意义超越了体育。内地《环球时报》社评指出，中国经过多年的高速增长后，经济面临过去不熟悉的困难，而且来自国际上的政治压力是改革开放以来少见的，女排充满惊险的逆转胜来得及时，为中国人创造了＂决堤般的释放＂。

经济的困难以及政治的压力如何化解？女排的胜利固然振奋人心，但极其量只是精神层面的冲喜，具体的化解之道还系于国家领导人的智慧。就以来自国际上的政治压力来说，怎样处理中日韩三国之间的矛盾，靠的不是一番网上球来球往的比并，而是复杂而吊诡的博弈，其中外交部部长王毅的功力不可或缺。

经过事前多番揣测，王毅终于敲定，将于明天前往日本东京，出席中日韩外长会议。这是相隔五年零四个月之后，三国外长再在日本会谈。外交部发言人陆慷表示，中日韩是近邻也是东亚的重要国家，三国合作对地区和全球的和平稳定、发展和繁荣有重要影响；他期望三国能就彼此共同关心的问题深入交流意见，保持合作的势头，努力为地区和平发展和繁荣带来更大的贡献。然而陆慷强调，王毅是应邀赴日出席例行多边会议，并非访问日本，与双边访问没有任何关系。

众所周知，中国和日本之间存在着尚无法妥协的钓鱼岛争议，王毅＂赴日＂而不是＂访日＂，说明了两国距离重修旧好还有一段很漫长的路要走。即使是中国和南韩之间，近日亦因为南韩部署美国的＂萨德＂反导弹系统而产生严重分歧，两国关系由热趋冷。至于日本和南韩，横亘其中的是独岛（竹岛）主权争议。因此，三国外长再一次＂不是冤家不聚头＂，就算只是例行公事，仍然全球瞩目。

针对中国频密派出海警船巡逻钓鱼岛，日本不甘示弱，正考虑增建三艘大型巡逻艇，加强警备力度，以维持日本口中＂尖阁诸岛＂的实际控制。今年四月，日本已建立由十艘一千五百吨级巡逻艇，以及两艘搭载直升机的巡逻艇组成的＂尖阁专队体制＂，日后再添三艇加强警备，明显是要跟中国对着干。与此同时，据说中国在距离钓鱼岛西北约三百公里的浙江温州南麂列岛新建了军舰码头，提高应变能力。换言之，中日矛盾持续升温。在这样的情况之下，王毅不是＂访日＂的＂赴日＂，有可能跟安倍晋三政府谈出什么突破吗？

也许，中国着眼的并非一时三刻的外交成果，只不过为了在下月于杭州举行的二十国集团（G20）峰会之前，稍稍缓和一下东亚邻国的紧张气氛，让东道主接待各国宾客之时不必处于太尴尬的局面。

G20峰会在杭州举行，中国希望聚焦于经济，最好当然是把＂一带一路＂的战略性概念向各国倾力推销，达成一些合作共赢的协议。可是，中国实实在在面对着来自国际上的政治压力，不但与日本和南韩有矛盾，跟多个东盟国家亦存在南海纠纷。假如G20峰会期间，各国代表将政治问题摆上枱面，中国忙于招架之余，势必令经济议题给冲淡了。从这个思路出发，王毅参与中日韩外长会议，无非是为了营造一个以和为贵的氛围，尽量稳住三国关系，尤其是防范日本在G20峰会之时提出尖锐话题。

中国把这次G20峰会的主题锁定为＂构建创新、活力、联动、包容的世界经济＂，推动投资和贸易、促进创新与竞争、加强基础设施建设、完善金融部门改革、推动包容性增长等结构性改革议题被列入重点讨论的内容。身为东道主，杭州峰会能否聚焦于经济，没有节外生枝地取得实质性成果，相信要发挥像女排一样的灵活针对性战术和逆转胜精神。（完）