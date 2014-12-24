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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 24日 星期三 14:10 BJT

承建尼加拉瓜运河的中国企业HKND计划IPO

香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)周二称，该公司准备进行IPO。该公司负责承建尼加拉瓜运河，拥有100年独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。公司董事长王靖未具体说明计划筹资金额和IPO时间。他称，公司正准备招股说明书，其中将披露尼加拉瓜运河项目的投资方。路透
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