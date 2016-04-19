香港《经济日报》：油国各怀鬼胎 冻产缘木求鱼

（4月19日社评）

油国冻产谈判失败，令环球市场大吃闷棍，一众油国，尤其大油国各怀鬼胎，谈判诚意成疑。除非油价再重挫，连大油国亦吃不消，否则要协议冻产恐缘木求鱼，金融市场折腾难消。

市场原先憧憬，由多个石油输出国组织（OPEC）国家，与俄罗斯等非OPEC产油国，在多哈的冻产谈判将有突破，布兰特油价上周曾逼近每桶45美元的近5个月高位，惟谈判最终失败收场，令市场大吃闷棍，除油价曾跌至40美元关口，环球股市更受压。事实上，油国的谈判诚意，实不无疑问。

此因油价持续低迷，虽对不少中小型产油国，已造成经济以至国家财政沉重压力，有较高意愿协调减产，救油价以自救。

惟产油大国却各有盘算，如俄罗斯虽因油价低企，今年经济恐续衰退，惟俄方上周扬言，只要油价维持在每桶约40美元，便可将财赤控制在生产总值约3%，暗示有条件打持久战；而沙特虽不断消耗外滙储备撑经济，但今年该国财政预算，已以油价低企在每桶37美元为标的；至于伊朗更坚持，在明年3月产量达每日400万桶前，都不会谈冻产，索性杯葛今次谈判。

谈判破裂的底因，更在于各国矛盾极尖锐难解。沙特与伊朗不咬弦，除因伊斯兰千年教派世仇，更关键是联合国今年1月解除对伊朗经济制裁，该国正大力增产，直接与沙特争夺国际石油市场份额，以至中东地缘话语权，加剧两国角力。

又如俄罗斯欲力保在中东地区的影响力，惟此却与沙特的利益严重冲撞，个中显例是俄罗斯高调力撑叙利亚总统巴沙尔，沙特却支持反巴沙尔叛军，甚至不排除武力推翻巴沙尔政权。沙特与俄罗斯政治交锋不断，油价遂成两国互轰武器，遏油价避免让对方得利。正因如此，除非国际油价又如今年初般急挫，跌破每桶30美元，连大油国亦痛得再难忍受，才可能有诚意协调冻产；否则一众油国即使如期在6月再就冻产谈判，要大油国放下一己利益协调冻产，势如镜花水月，国际油价很可能续在每桶30至40美元的低位上落。

油价低迷困局难改，更恐预示油国很可能要续抛售＂油元＂资产补财困，环球资产市场沽压难减；油价低走更可能加剧市场避险情绪，令金融市场雪上加霜。低油价对全球金融、资产市场的困扰，仍恐挥之不散。（完）