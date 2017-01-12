香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首

路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。

现年59岁的林郑月娥的职位是仅次于梁振英的特区政府第二把交椅，她在1980年加入政府，并于2012年获委任为政务司司长。

＂正如我在辞职信中指出，我在这时候请辞，只有一个原因：就是如果我的辞职得到中央人民政府的批准，我打算准备参加下一任行政长官的选举。＂她在政府公布其请辞后会见传媒时表示。

林郑月娥称，对其能够为香港市民服务超过36年感到荣幸，并感谢现任和过去两任行政长官对其支持、所有政治委任官员的团队合作、各级公务员，和其他曾与她共事合作的各界人士。

林郑月娥在宣读中英文的声明后，没有接受传媒提问便离开。

行政长官办公室的声明称，林郑月娥将明日起开始休假，期间劳工及福利局局长张建宗会署任政务司司长职务。

梁振英去年12月宣布因家庭原因，将不会竞选连任下届特首。被外界视为下任特首大热人选之一的财政司司长曾俊华随后提出请辞，料备战竞选下届特首，虽然他一直没有明言计划参选，但其在休假期间不时在社交网站上载走访不同社区，被视为在为参选热身。不过，曾俊华提出请辞至今一个月，尚未获得中央政府批准。

有意竞逐特首的人士，须获得不少于150名选举委员的有效提名方能成功＂入闸＂，并须在3月26日的特首选举单一轮投票中取得超过600张，即过半数选委的有效选票方可当选。而在上一届特首选举中，梁振英以略多于半数即689票，击败当时的竞选对手前政务司司长唐英年，当选香港特区第四任行政长官。（完）