版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 1日 星期一 09:47 BJT

香港占中示威者试图包围政府总部 与警方发生冲突

香港警方周一凌晨使用警棍和胡椒喷雾，以驱散数以千计意图包围政府总部的示威者，在一处冲突特别激烈的场面中，冒出催泪瓦斯的烟雾。示威者响应了两个学生团体把抗议行动升级的诉求，这或许是最近几周以来最激烈的警民冲突。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐