香港示威者搭起约200个帐篷 特首警告民主运动已失控

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透香港10月12日 - 香港行政长官梁振英周日表示不会下台，并对要求其辞职的学生发出警告，称他们的民主运动已失控。
梁振英表示，示威者对香港主要地区的封堵不能无限期持续下去。现在“占中”行动已进入第三周。
他在接受香港本地的TVB电视采访时表示，香港特区政府将继续尝试与学生领袖对话，但不排除使用“最低程度武力”清场。
他说，最近几周的情况证明“群众运动易发难收”。
”无人能够指引这场运动的方向和步调。现在运动已经失控。“
梁振英还警告称，中国中央政府领导人改变8月所做决定的”可能性为零“。北京表示，只有由提名委员会通过的人选，才能参加2017年的行政长官普选。
官方的《人民日报》周六在头版发表的评论文章称“占中”运动是“动乱”。一些分析师认为，这样的措辞表明中国领导人越来越感到不安。
在告士打道和夏慤道，搭起了大约200个帐篷。这是香港最繁忙的道路之一，通往中央金融区。
上周四香港政务司司长林郑月娥推迟与学生领袖对话，称学生们继续威胁要使运动升级。
梁振英周日表示，港府必须考虑学生的要求，但他们的要求和行动必须合法。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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