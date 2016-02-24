香港证监会决定扩大淡仓申报范围 拟于明年3月中实施

路透香港2月24日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，决定扩大淡仓申报范围至所有可进行卖空的证券，计划于2017年3月15日实施。

近年香港的证券卖空活动有所增加，为加强市场监察及提高市场透明度，证监会于去年11月就扩大可卖空证券的淡仓申报范围进行谘询，并于今天发表总结文件。

证监会称，经考虑市场回应后，证监会决定扩大淡仓申报范围以涵盖所有根据香港联合交易所有限公司规则可进行卖空的证券，适用于股票的申报界线将维持不变，而集体投资计划的申报界线将定于3,000万港元。

证监会并称，《证券及期货（淡仓申报）规则》的建议修订将提交立法会进行先订立后审议的程序。为了给予市场合理的准备时间，待通过有关的立法程序后，证监会计划于2017年3月15日实施经修订的规则。证监会将会在适当时候进一步公布扩大制度下申报的操作安排。

根据咨询文件，有关建议将可卖空证券的淡仓申报范围由127只扩至逾800只，并涵盖交易所买卖基金（ETF）、房地产投资信托基金和其他单位信托/互惠基金在内的集体投资计划。（完）

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