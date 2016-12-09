香港投资产品总交易额跌近两成 因利率掉期需求减少--证监会

路透香港12月9日 - 香港证监会周五发布销售投资产品调查显示，截至今年3月底止年度个人投资产品的总交易额较上一次调查下降19%，因对利率掉期需求减少。

该项调查每两年进行一次，上一次调查为2014年，目的是了解行业景况和持牌法团所销售的投资产品种类及金额的概况，而所收集的资料可协助证监会监察销售手法。

本次调查共向1,611家获发牌机构发出问卷，回应率为99%，其中244家持牌法团在汇报期内曾向个人投资者销售投资产品，较上一次调查的213家上升15%；投资产品的总交易额则由上次调查的4,680亿港元下跌19%至3,800亿港元。

总交易额下跌，主要受掉期及回购交易的销售额由上次调查的1,060亿港元下跌73%至290亿港元的拖累，原因是客户对利率掉期的需求减少。掉期及回购交易的总交易额有超过80%来自五家公司，包括三家国际金融集团及两家经纪集团。

调查着眼于持牌法团向个人投资者（包括这些个人投资者的投资公司）销售及分销投资产品的情况，涵盖的投资产品包括结构性投资产品、政府及公司债券、掉期及回购交易、集体投资计划及对冲基金。

证监会指出，“从今年的调查结果可见，市场上提供的投资产品种类繁多，当中以结构性投资产品最受欢迎并占总交易额的44%。”

在汇报期内，市场向客户提供的投资产品种类繁多，当中仍以结构性投资产品最受青睐，此类产品占总交易额的44%，其次是定息产品（29%）、集体投资计划（14%）及对冲基金（2%）和掉期及回购交易（8%）。

结构性产品的总成交额为1,670亿港元，保持平稳，当中以货币挂钩结构性产品的占比仍然最高，达61%，其次是占比达36%的股票挂钩结构性产品。在汇报期内，售予个人投资者的货币挂鈎及股票挂鈎累计认购期权及累计认沽期权的交易额分别上升43%及27%，有关增幅大致抵销了外汇期权及股票挂鈎票据（ELNs）等其他结构性投资产品的销售跌幅。

大部分（92%）结构性投资产品均由首十家公司销售，而其中一家国际金融集团已占去约一半的结构性投资产品总交易额。

至于定息产品的总交易额为1,110亿港元，亦与上次调查基本持平。非投资级别公司债券仍然是最受欢迎的定息产品类别，占总交易额的56%，其次是投资级别公司债券，占比40%，而主权债券仅占4%。在首十家公司中，有四家（包括两家国际金融集团和两家经纪集团）的交易额共占总交易额的一半以上。

集体投资计划仍然是大多数参与投资产品销售的公司（66%）所销售的产品类别，但交易额由上次调查的650亿港元下跌15%至这次调查的550亿港元，主要由于客户需求下降及有公司出售其财富管理业务。此外，认可与非认可集体投资计划的交易额比例分别为48%与52%。（完）

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