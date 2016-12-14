香港证监会公开批评西南证券子公司以及两名高管违反收购守则

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月14日 - 香港证监会周三公开批评西南证券(600369.SS)子公司西证国际投资有限公司以及两名高管李志涛、董江文违反《收购守则》。
据证监会的新闻稿，西证国际投资于2015年1月6日以要约人身份提出每股0.58港元收购前身为敦沛金融的西证国际证券(0812.HK)的股份，该项要约于1月27日结束。西证国际投资在同年7月9日及10日，按每股0.59-1.01港元买入了1,046.6万股西证国际的股份。
根据《收购守则》31.3规定，除非收购执行人员（即证监会企业融资部执行董事或获其转授权力的人士）同意，否则要约人及其一致行动人士均不可在要约期完结后六个月内以高于要约价的价格购买股份。
西证国际投资于2015年7月24日向执行人员汇报该等收购，并解释监于包括西南证券在内的21间内地证券公司于2015年7月4日所发表的联合公告，鼓励于国内之大股东增加他们于有关公司的持股量，故决定进行该等收购。
证监会称，西证国际投资、西南证券营运管理部总经理李志涛以及西南证券量化投资部及证券投资部总经理董江文表示有关违规行为并非蓄意，但承认他们违反了有关守则，及同意现时针对他们而采取的纪律处分行动。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。